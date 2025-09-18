Ticketmaster México sube sus precios: ¿Cuánto más pagarás por boleto?

Si eres de los que acostumbra ir a conciertos o eventos deportivos y compras tus boletos por Ticketmaster, toma en cuenta que la boletera anunció un ajuste en sus cargos por servicio, los cuales pasaron del 22% al 24%, lo que implica que adquirir tus entradas en línea será más caro.

¿Por qué suben los cargos?

Mediante un comunicado, la empresa con sede en Arizona, Estados Unidos, pero con operación en varias partes del mundo, incluido México, informó que este incremento del 2% tiene como objetivo generar más ingresos para que, según dicen, “millones de fans disfruten de sus eventos favoritos de manera segura, eficiente y con la mejor tecnología”.

En México, los boletos para muchos eventos son vendidos por Ticketmaster/Pixabay

¿Qué promete mejorar Ticketmaster?

Con este ajuste en el precio, Ticketmaster asegura que podrá reforzar aspectos clave como:

Control de accesos en recintos

en recintos Soporte al cliente durante todo el proceso

durante todo el proceso Mantenimiento de plataformas digitales para ventas masivas

para ventas masivas Prevención avanzada de fraudes, para que los boletos lleguen a verdaderos fans

La compra por línea resulta más cómoda para la mayoría de personas/Pixabay

Además, destacó algunas inversiones globales:

Boletos digitales con códigos dinámicos SafeTix , que reducen el riesgo de duplicación

, que reducen el riesgo de duplicación Acceso seguro desde la app , con entradas protegidas en cada dispositivo

, con entradas protegidas en cada dispositivo Plataforma 100% digital , preparada para eventos de alta demanda

, preparada para eventos de alta demanda Sistemas antifraude avanzados

No sube el precio del boleto, pero sí el cargo

Es importante aclarar que el precio base de los boletos no aumenta. Lo que se encarece es el cargo por servicio. Por ejemplo, para el concierto de The Weeknd el próximo año en el Estadio GNP, un boleto general cuesta 2,221 pesos, pero hay que sumarle 533 pesos de cargo por servicio, más el costo de operación en línea.

Una forma para evitar el cobro extra por servicio es comprar los boletos en la taquilla/Pixabay

¿Cómo evitar el cargo por servicio?

Una forma de no pagar el cargo adicional es comprar los boletos directamente en taquillas. Sin embargo, esta opción no siempre está disponible, especialmente para eventos de alta demanda que se manejan en preventas exclusivas.