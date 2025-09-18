¿Qué está pasando en Ciudad Universitaria? La policía entró a la facultad de Economía

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vivió momentos de tensión la mañana de este jueves, luego de que elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ingresaron a la Facultad de Economía por el reporte de un posible artefacto explosivo.

El ingreso del cuerpo de seguridad se dio “a petición directa de las autoridades universitarias”, según confirmaron fuentes oficiales. La intervención se realizó bajo un protocolo de actuación inmediata, con personal especializado en manejo de riesgos y explosivos.

Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de ningún objeto que represente un peligro para la comunidad, pero los elementos realizaron una revisión minuciosa de aulas, pasillos y zonas comunes, en coordinación con las autoridades de la UNAM.

Elementos de la SSC se hicieron presentes para apoyar a la comunidad universitaria / Redes Sociales

Suspensión de clases por seguridad

Derivado de esta alerta, las facultades de Economía y de Derecho suspendieron actividades académicas, pero serán restablecidas una vez que el campus sea seguro para los estudiantes.

“En la madrugada del dia de hoy 18 de septiembre de 2025, la administración de la Facultad recibió una comunicación anónima que amenaza con la colocación de un artefacto explosivo en los Edificios A y B. Para salvaguardad la integridad de toda la comunidad, se activó el Protocolo en caso de artefacto explosivo y se suspendieron de inmediato todas las actividades para hacer una revisión minuciosa y exhaustiva de las instalaciones”, expuso la UNAM en un comunicado.

“Una vez realizadas las inspecciones correspondientes y descartado cualquier riesgo en la Facultad de Economía, se informa que las actividades académicas y administrativas se reanudarán con normalidad en el turno vespertino”, detalló la directora de la Facultad de Derecho, Dra. Sonia Venegas Álvarez.

Los alumnos de la Facultad de Derecho fueron desalojados de sus aulas / Redes Sociales

Llamado a evitar rumores

Por su parte, el Dr. Manuel Granados Covarrubias hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la calma y no dejarse llevar por la desinformación. “Eviten la difusión de rumores y confíen en los canales oficiales de comunicación”, remató.

Mientras tanto, las labores de inspección continuarán hasta descartar cualquier amenaza, en uno de los recintos académicos más importantes del país.

La policía está en busca de artefactos explosivos / Redes Sociales