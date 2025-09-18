¿Cambiarás dólares? El peso anda con todo y cierra bien este jueves 18 de septiembre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este JUEVES 18 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.
El peso mexicano quedó en 18.25 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado miércoles 17 de septiembre.
El valor del dólar
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme
- 17.60 a la compra.
- 19:00 a la venta.
Banco Azteca:
- 17.20 a la compra
- 18.79 a la venta.
BBVA Bancomer:
- 17.46 a la compra.
- 18.61 a la venta.
Banorte:
- 17.10 a la compra.
- 18.70 a la venta.
Banamex:
- 17.76 a la compra.
- 18.78 a la venta.
Scotiabank:
- 17.60 a la compra.
- 19.30 a la venta.