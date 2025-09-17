Precio del dólar hoy miércoles 17 de septiembre: El peso mexicano está imparable

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.30 pesos, unos centavos por debajo de su valor al cierre del pasado lunes, que fue de $18.36 pesos por unidad.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $18.00 pesos a la compra y $18.61 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.30 pesos por unidad/Google

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

Compra: $17.60 pesos

Venta: $19.00 pesos

Santander

Compra: $17.25 pesos

Venta: $18.95 pesos

BBVA Bancomer

Compra: $17.50 pesos

Venta: $18.64 pesos

Banamex

Compra: $17.16 pesos

Venta: $18.78 pesos

Banorte

Compra: $17.50 pesos

Venta: $19.00 pesos

Banco Azteca