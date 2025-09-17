Precio del dólar hoy miércoles 17 de septiembre: El peso mexicano está imparable

La divisa estadounidense se cotiza promedio en $18.00 pesos a la compra y $18.61 pesos a la venta

Precio del dólar hoy miércoles 17 de septiembre: El peso mexicano está imparable
El peso mexicano se fortalece ante el dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
17 de Septiembre de 2025

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.30 pesos, unos centavos por debajo de su valor al cierre del pasado lunes, que fue de $18.36 pesos por unidad.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $18.00 pesos a la compra y $18.61 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.30 pesos por unidad/Google
El dólar se cotiza promedio en $18.30 pesos por unidad/Google

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.25 pesos
  • Venta: $18.95 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.50 pesos
  • Venta: $18.64 pesos

Banamex

  • Compra: $17.16 pesos
  • Venta: $18.78 pesos

Banorte

  • Compra: $17.50 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $17.30 pesos
  • Venta: $18.19 pesos. 

