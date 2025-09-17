Precio del dólar hoy miércoles 17 de septiembre: El peso mexicano está imparable

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.30 pesos, unos centavos por debajo de su valor al cierre del pasado lunes, que fue de $18.36 pesos por unidad.
Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $18.00 pesos a la compra y $18.61 pesos a la venta.
¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?
Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:
Banco Afirme
- Compra: $17.60 pesos
- Venta: $19.00 pesos
Santander
- Compra: $17.25 pesos
- Venta: $18.95 pesos
BBVA Bancomer
- Compra: $17.50 pesos
- Venta: $18.64 pesos
Banamex
- Compra: $17.16 pesos
- Venta: $18.78 pesos
Banorte
- Compra: $17.50 pesos
- Venta: $19.00 pesos
Banco Azteca
- Compra: $17.30 pesos
- Venta: $18.19 pesos.