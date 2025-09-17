¡Vive de milagro! Joselyn Encalada sufre aparatoso accidente de auto

La madrugada del pasado 14 de septiembre casi termina en tragedia para Joselyn Encalada, conductora y participante del programa BLN. La competencia, luego de verse involucrada en un fuerte accidente automovilístico en la provincia de Manabí, Ecuador. El vehículo en el que viajaba quedó reducido a escombros, según muestran fotografías difundidas en redes sociales.

El impacto ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en el recinto Crucitas, en las inmediaciones de Paján. Paramédicos acudieron de inmediato al lugar del siniestro y trasladaron a Encalada a un hospital. Afortunadamente, salvó la vida, aunque resultó con lesiones que obligaron su inmovilización con collarín cervical.

Las primeras versiones indicaban que manejaba en estado de ebriedad / Redes Sociales

Las imágenes que alarmaron a sus fans

El nombre de Joselyn se volvió tendencia pocas horas después del accidente, al viralizarse las imágenes del automóvil destrozado. La cuenta de Stalynfarandula en la red social X (antes Twitter) publicó:

“La participante de BLN, Joselyn Encalada, sufrió un accidente automovilístico en carretera de Manabí. Se recupera satisfactoriamente en una casa de salud; sin embargo, el automóvil (que está aún a nombre de Chicho Trujillo) quedó totalmente destruido”.

Las especulaciones no se hicieron esperar: en redes sociales se difundió la versión de que Encalada conducía bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, ni la conductora ni su entorno han confirmado o desmentido dicha información.

El auto de Joselyn Encalada quedó completamente destruido / Redes Sociales

“Vieron cómo quedó mi carro...”

Días después del accidente, Joselyn Encalada reapareció públicamente y habló al respecto en televisión. Aunque conmovida, aclaró que sus heridas no fueron de gravedad, aunque sí de cuidado:

“Es una situación demasiado delicada, está mi familia, mis amigos más cercanos, el público en su caso que se me conoce. Tremendo infarto, vieron cómo quedó mi carro, totalmente destruido… Lo que se dice en redes sociales, solamente el 90 es cierto”, expresó entre lágrimas en BLN. La competencia.

La joven comunicadora también ha estado activa en redes sociales, compartiendo los mensajes de apoyo que ha recibido. Aunque todavía se recupera de sus lesiones, su estado de salud es estable y no hubo más personas involucradas en el accidente.

Por fortuna, la conductora se encuentra a salvo y solo con un collarín / Redes Sociales