Premios Juventud 2025: Fecha, nominados y artistas que van a cantar en el evento

La fiesta de la música latina ya tiene fecha y sede: los Premios Juventud 2025 se celebrarán el próximo 25 de septiembre y, por primera vez en su historia, saldrán de Estados Unidos para aterrizar en el Centro de Convenciones Figali de Panamá. ¡Y sí, va a estar buenísimo! Esta edición promete más sabor, más géneros y un line-up que junta leyendas con nuevas promesas.

Apúntalo bien: la transmisión será en vivo a las 5:00 p.m. por Canal 5 y ViX. Si no quieres perderte los shows, asegúrate de tener señal y botana lista. TelevisaUnivision va a cubrirlo todo, desde los looks en la alfombra hasta los mejores momentos del escenario.

El 25 de septiembre se realizará una edición más de los Premios Juventud / FB: @PremiosJuventud

¿Quiénes cantan? ¡Prepárate para un fiestón!

Ya están confirmadas presentaciones de:

Gloria Trevi y Grupo Firme con Súfrale .

Marc Anthony y Wisin en una colaboración inédita.

Camilo, Maluma, Carlos Vives y Fonseca , todos desde Colombia.

Natti Natasha, Myke Towers, Emilia, Bad Gyal y Lola Índigo, que representan desde RD, Puerto Rico, Argentina y España.

Y ojo, también habrá talento emergente como DND, Mari La Carajita, Kevin Aguilar y un homenaje de artistas panameños como Erika Ender y Omar Alfanno.

La transmisión la podrás ver por el Canal 5 y por Vix desde las 17:00 horas / FB: @PremiosJuventud

¿Quiénes conducen? Guapura confirmada

Las anfitrionas serán:

Alejandra Espinoza (México),

Nadia Ferreira (Paraguay),

Clarissa Molina (República Dominicana).

Tres mujeres, tres países y mucha presencia en el escenario. La conducción será tan poderosa como la música.

Unos premios que ya hicieron historia

“Los Premios Juventud 2025 regresan con su esperada celebración anual, llena de música, estilo y sorpresas para los fanáticos del entretenimiento latino”, se adelantó en el comunicado oficial. Y vaya que cumplieron, rompiendo fronteras y llevándose la fiesta a otro país por primera vez.

Ya está todo listo para la celebración anual, llena de música, estilo y sorpresas / Especial