¿Qué? Hombre recupera la vista tras implante de su propio diente en el ojo

Brent Chapman, quien perdió la visión a los 13 años, volvió a ver gracias a un procedimiento que utiliza un diente como soporte para una lente ocular

El equipo médico extrajo uno de sus dientes, lo talló para insertar un cilindro óptico y luego lo implantó. | CNN
Mariana Alcántara Contreras
17 de Septiembre de 2025

La medicina dio un paso sorprendente con la historia de Brent Chapman, un hombre de 34 años que recuperó la vista después de dos décadas de ceguera gracias a una cirugía poco común conocida como osteo-odonto-queratoprótesis, que consiste en implantar un diente del propio paciente dentro del ojo para sostener una lente artificial.

El procedimiento comenzó con la extracción de un diente, al que se le colocó un cilindro óptico. / RS
Chapman había perdido la visión a los 13 años debido a una reacción severa al ibuprofeno, diagnosticada como síndrome de Stevens-Johnson, una enfermedad que dañó irreversiblemente sus córneas. Desde entonces enfrentó múltiples intentos fallidos, incluyendo trasplantes de córnea, que no lograron devolverle la visión.

El procedimiento comenzó con la extracción de un diente, al que se le colocó un cilindro óptico. Primero fue implantado en su mejilla para generar tejido estable y posteriormente trasladado a su ojo, permitiendo que la luz pudiera llegar nuevamente a la retina.

Chapman había perdido la visión a los 13 años debido a una reacción severa al ibuprofeno. / RS
Los resultados fueron sorprendentes: Brent alcanzó una agudeza visual de 20/30 y expresó su emoción con una sola frase: “Fue fantástico”. Tras 20 años de oscuridad, pudo volver a reconocer rostros y caminar sin asistencia.

Aunque esta cirugía no se aplica en todos los casos, su éxito abre una ventana de esperanza para pacientes con condiciones extremas y demuestra cómo la innovación médica puede transformar lo que parecía imposible en una realidad tangible.

Los resultados fueron sorprendentes: Brent alcanzó una agudeza visual de 20/30. / RS
