Tortuga detiene por minutos la Línea 2 del Metro CDMX: así fue su rescate en estación Normal

En la estación Normal de la Línea 2 del Metro CDMX ocurrió un incidente poco común: una tortuga pequeña fue encontrada caminando entre los durmientes, en zona de vías, en riesgo por la cercanía con zonas electrificadas. Para protegerla, personal del Metro y Protección Civil intervinieron para ponerla a salvo.

El hallazgo se dio cuando la tortuga se desplazaba entre los durmientes de las vías/ Metro CDMX

De acuerdo con el Metro, el pequeño reptil se encontraba caminando entre los durmientes y el balasto —el material pétreo que sostiene las vías—, muy cerca de zonas electrificadas que ponían en riesgo su vida. Para evitar un accidente, personal de Protección Civil y el inspector jefe de estación coordinaron un corte de corriente de tres minutos, tiempo suficiente para descender a las vías y rescatar al animal.

Una vez asegurada, la tortuga fue entregada a Protección Civil y posteriormente canalizada a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde permanecerá bajo resguardo.

La tortuga fue entregada a personal de Protección Civil y después canalizada a la Brigada de Vigilancia Animal/ Metro CDMX

El servicio de trenes se restableció de inmediato tras la maniobra, sin mayores afectaciones para los usuarios. El Sistema de Transporte Colectivo reiteró que su prioridad es salvaguardar tanto la seguridad de las personas como la de los animales que, de manera inesperada, llegan a sus instalaciones.

Este singular rescate recuerda que, incluso en el transporte más concurrido de la capital, la vida de cada ser vivo merece atención y cuidado.