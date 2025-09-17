Fiscalía revela causa real del accidente de la pipa en La Concordia: No fue un bache

Justo a una semana del accidente en el puente de La Concordia, que hasta ahora ha cobrado la vida de 20 personas, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a través de su titular Bertha Alcalde Luján, informó que la causa de la volcadura de la pipa de gas —que posteriormente explotó— no fue un bache, sino una serie de choques provocados por una mala maniobra del chófer, identificado como Fernando Soto, quien falleció el martes 16 de septiembre.

La pipa iba de Tuxpan a Tláhuac

La fiscal detalló que la pipa de gas, perteneciente a la empresa Transportadora Silza, provenía de Tuxpan, Veracruz, donde fue cargada con casi 50 mil litros de combustible, y se dirigía a una gasera en Tláhuac, en la Ciudad de México.

El problema ocurrió cuando el chófer de la unidad, mientras circulaba por el puente de La Concordia, en la carretera México-Texcoco, dentro de la alcaldía Iztapalapa, perdió el control de la pesada unidad al entrar a una curva, intentando incorporarse a la autopista México-Puebla. En ese momento:

Se impactó primero contra un muro de contención .

. Luego, al intentar cambiar de dirección, sufrió un segundo choque que derivó en la volcadura.

“Inmediatamente después cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior. Justo en ese lapso se observó la volcadura del contenedor de gas que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica."

La explosión y su detonante

“El contenedor presentó un golpe en su parte frontal izquierda, mismo que generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros desde la cual se fugó el gas. El diámetro de expansión del gas previo a la explosión fue de 180 metros. Sabemos que en esa área se generó la chispa que detonó el incendio”, explicó Alcalde Luján.

Un elemento determinante fue la velocidad a la que circulaba el conductor:

“Tenemos establecido que el vehículo efectivamente iba a exceso de velocidad de acuerdo al carril por el cual circulaba”, subrayó la fiscal en conferencia de prensa.

La investigación sigue, pese a la muerte del conductor

La funcionaria indicó que, además de las medidas para resarcir el daño a las familias de las víctimas, la investigación seguirá en curso, a pesar de que Fernando Soto, señalado como principal responsable del accidente, falleció el 16 de septiembre por las graves quemaduras sufridas.