Cargos fantasma: la estafa bancaria que roba poco a poco y puede vaciar tu cuenta

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó una advertencia por el incremento de reportes de cargos fantasma, una modalidad de fraude que afecta a tarjetas de débito y crédito en todo el país.

La Condusef sugirió medidas preventivas para proteger tu dinero. / Pixabay

Estos cargos suelen ser por montos pequeños, de 10 a 50 pesos, lo que hace que muchos usuarios no los noten en sus estados de cuenta. Los estafadores utilizan este primer cobro como prueba: si no es reclamado, posteriormente aumentan los montos o realizan compras de mayor valor con la tarjeta.

Cómo identificar los cargos fantasma

Los especialistas recomiendan estar atentos a:

Cobros pequeños repetidos sin justificación.

Descripciones genéricas como “pago en línea” o “servicio mensual” que no reconozcas.

Movimientos en horarios inusuales o en comercios que nunca utilizas.

Reporta de inmediato cualquier cargo no reconocido al banco y solicita la reposición de la tarjeta si es necesario. / Pixabay

Recomendaciones para evitar el fraude

La Condusef sugirió medidas preventivas para proteger tu dinero:

1. Activa alertas de movimientos en tu app bancaria para detectar cobros en tiempo real.

2. Revisa estados de cuenta con frecuencia, mínimo una vez por semana.

3. Utiliza tarjetas digitales con CVV dinámico para compras en línea.

4. No compartas datos bancarios en redes sociales, correos sospechosos o páginas sin candado de seguridad.

5. Reporta de inmediato cualquier cargo no reconocido al banco y solicita la reposición de la tarjeta si es necesario.

Lo que dice la autoridad

Según la Condusef, “la detección temprana es clave para evitar que los cargos fantasma evolucionen a fraudes de mayor escala”, por lo que exhortó a los usuarios a mantener vigilancia constante de sus cuentas.

Cargos fantasma, una modalidad de fraude que afecta a tarjetas de débito y crédito en todo el país. / Pixabay