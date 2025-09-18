Alertamiento masivo en celulares por el Simulacro Nacional 19S 2025

El 19 de septiembre ha marcado la historia de México. En 1985, un sismo devastador causó miles de muertes en la Ciudad de México. Treinta y dos años después, en 2017, otro temblor recordó la vulnerabilidad ante desastres naturales y la urgencia de estar preparados.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 será el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas / iStock

Para mantener a la población alerta y reducir riesgos, el Gobierno de México implementa desde entonces el Simulacro Nacional, un ejercicio anual donde la población practica evacuación y reacción ante sismos. El objetivo: fortalecer la preparación, la solidaridad y la conciencia sobre los riesgos de desastres naturales.

En sus inicios, la alerta sísmica solo se escuchaba en altavoces de la ciudad; luego, comenzó a aparecer en pantallas de televisión y estaciones de radio. Hoy, ha evolucionado al Sistema de Alertamiento Masivo, que permite que los teléfonos celulares también reciban el mensaje de alerta y emitan un sonido inmediato, asegurando que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible.

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, programado para el 19 de septiembre a las 12:00 horas, se espera que la alerta se replique en más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país.

¿Qué es el Sistema de Alertamiento Masivo?

Según Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, este sistema es una herramienta diseñada para enviar alertas de manera inmediata a todos los celulares dentro de una zona específica. Su objetivo es informar sobre emergencias o desastres naturales como: sismos, huracanes o inundaciones.

El sistema utiliza las antenas de la red celular, enviando mensajes simultáneos a todos los dispositivos conectados en el área afectada. Esto asegura que la población reciba advertencias rápidas, aumentando la preparación y reduciendo riesgos.

¿Cómo funciona?

Las alertas llegan a todos los celulares al mismo tiempo, sin retrasos ni encolamiento.

Permite dirigir las alertas a polígonos específicos , desde una colonia, un pueblo o una localidad, hasta todo el país.

Durante el simulacro, los teléfonos emitirán un sonido distintivo para que la población actúe y practique la evacuación correctamente.

“El mensaje aparecerá en la pantalla y emitirá un sonido que llama la atención, incluso si el teléfono está bloqueado, en silencio o en medio de una llamada. La prioridad es proteger vidas”, explicó Peña Merino

Este 19 de septiembre a las 12:00 hrs, durante el #SegundoSimulacroNacional2025, se activará por primera vez en la historia un mensaje de alerta sísmica directamente en tu celular. Esta prueba forma parte del nuevo sistema de alertamiento masivo en telefonía móvil. pic.twitter.com/0FILOhaJG9 — Secretaría General de Gobierno (@SGGEdomex) September 18, 2025

¿Qué se simulará en el ejercicio?