Simulacro Nacional 2025: Así debes activar la alerta sísmica en tu celular

Las autoridades recomiendan revisar la configuración al menos un día antes del simulacro para confirmar que el teléfono esté listo

Simulacro Nacional 2025: Así debes activar la alerta sísmica en tu celular
La señal se enviará a millones de dispositivos de manera gratuita. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
16 de Septiembre de 2025

Este 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 y autoridades exhortan a la población a verificar que la alerta sísmica esté activa en sus teléfonos móviles. La señal se enviará a millones de dispositivos de manera gratuita y llegará incluso si el equipo está en modo silencio o bloqueado.

Esta función no requiere aplicaciones de terceros ni saldo. / Pixaby
Esta función no requiere aplicaciones de terceros ni saldo. / Pixaby

Importancia de activar la alerta

La alerta sísmica es un sistema de aviso temprano que permite ganar segundos valiosos para ponerse a salvo en caso de un movimiento telúrico. Durante el simulacro, el mensaje incluirá la palabra “SIMULACRO” para evitar confusión, acompañado de sonido y vibración. Esta función no requiere aplicaciones de terceros ni saldo, pero es indispensable que el usuario la tenga habilitada en la configuración de su equipo.

Paso a paso para iPhone

1. Abre la app Configuración.
2. Ingresa a la sección Notificaciones.
3. Desplázate hasta Alertas gubernamentales o de emergencia.
4. Activa la opción para recibir alertas.

Paso a paso para Android

1. Accede a Ajustes en tu celular.
2. Busca el apartado Seguridad y emergencias o Notificaciones (puede variar según la marca).
3. Activa Alertas de emergencia inalámbricas.
4. En modelos recientes, revisa si existe el apartado Alerta sísmica y asegúrate de que esté encendido.

 

 

Recomendaciones adicionales

Las autoridades recomiendan revisar la configuración al menos un día antes del simulacro para confirmar que el teléfono esté listo. También sugieren ubicar zonas seguras en casa, trabajo o escuela, y realizar un plan familiar de protección civil.
El ejercicio busca reforzar la cultura de prevención y garantizar que la población sepa cómo reaccionar ante un evento real.

También sugieren ubicar zonas seguras en casa, trabajo o escuela, y realizar un plan familiar de protección civil. / Pixabay

También sugieren ubicar zonas seguras en casa, trabajo o escuela, y realizar un plan familiar de protección civil. / Pixabay

 

TE PUEDE INTERESAR

Perrito héroe salva a su dueño segundos antes de la explosión en Iztapalapa

Contra | 16/09/2025

Perrito héroe salva a su dueño segundos antes de la explosión en Iztapalapa
La Presidente recibió la bandera en manos de una teniente de la Policía Militar.

Contra | 16/09/2025

La escolta del Grito 2025 fue de puras mujeres: ellas acompañaron a Sheinbaum
Miss Puebla y Sonora rechazan triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo México: “No merecía ganar”

Contra | 16/09/2025

Miss Puebla y Sonora rechazan triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo México: “No merecía ganar”
Te recomendamos
Perrito héroe salva a su dueño segundos antes de la explosión en Iztapalapa
Ciudad de México
Tendencias

LO ÚLTIMO

 