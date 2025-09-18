Sheinbaum defiende a los hijos de AMLO: “Buscan dañar a la 4T”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la investigación por tráfico de combustibles, también conocido como huachicol fiscal, no se menciona a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, y acusó que todo es un intento por “desacreditar” a la 4T y dañar la imagen del expresidente.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo fue clara: “Falso”, dijo al responder si la investigación se había abierto por presión del gobierno de Estados Unidos. También desmintió que Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán estén involucrados.

“Lo importante para todo el pueblo es que cómo es posible que alguien ampare a otra persona usando su nombre. Ahhh, y después se filtra a los medios, a las redes. ¿No les parece extraño?”, cuestionó.

La mandataria explica que las investigaciones no apuntan a los López Beltrán / Redes Sociales

Hijos de AMLO, libres de huachicol

Además, Sheinbaum detalló que el expediente de la FGR no menciona a los hijos del expresidente, y que fue el propio Andrés Manuel López Beltrán quien negó haber interpuesto un amparo, agregando que incluso se usó el nombre de un abogado que no tenía relación con el caso.

“Son demasiado burdos”, consideró la mandataria al hablar sobre el intento de vincular a la familia López Obrador con el caso.

El huachicol fiscal arrancó en marzo

La presidenta recordó que fue en marzo pasado cuando la Aduana detuvo un buque tanque en Tampico, proveniente de Estados Unidos, que intentó pasar diésel como si fuera naftas, un químico exento de impuestos por ser de importación temporal.

“Se dan cuentas que es diesel y algunos tanques que ya habían cargado se les da seguimiento y encuentra que llegan a una bodega y ahí inician las investigaciones”, expuso.

Los hijos de AMLO descartan que los estén investigando por el huachicol fiscal / Redes Sociales

Sheinbaum reiteró que la investigación es de hace seis meses y que actualmente continúa en curso. Añadió que en el caso hay empresarios y elementos de la Marina involucrados en la red de tráfico ilegal de combustible, y que las autoridades siguen rastreando quiénes más están relacionados.

“Se llama contrabando porque como quieren pasar otra sustancia, ‘gato por liebre’ como se dice comúnmente, no pagan impuestos y como dicen que es una importación temporal ni siquiera se paga IVA", explicó.

La mandataria finalizó reiterando que todo apunta a un intento de ataque político: “Se tiene que investigar quién puso esos amparos, porque tiene un sentido, desprestigiar a una persona y dañar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a nuestro movimiento”.

La presidenta detalla que buscan perjudicar al movimiento que encabeza / Redes Sociales