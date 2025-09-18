La Casa de los Famosos: Dalílah, Guana y Shiky están en riesgo de ser eliminados

La penúltima nominación de esta temporada de La Casa de los Famosos se llevó a cabo y las cosas le salieron a pedir de boca al Cuarto Noche, pues en la placa de nominados sólo figura Aldo de Nigris, mientras que todos los integrantes del equipo Día quedaron expuestos: Dalílah Polanco, Guana y Shiky. Uno de ellos dejará la casa el próximo domingo.
Estrategias, privilegios y errores
De nueva cuenta, la fortuna fue un factor determinante. Algunos habitantes tuvieron privilegios especiales, como restar tres puntos a un compañero, nominar a cuatro con dos puntos, anular tres a alguien más o duplicar sus puntos de nominación. Además, Aldo arrancó con seis puntos desde el inicio, gracias a que Alexis Ayala se los otorgó a cambio de cinco minutos de convivencia con su esposa.
Pese a esto, el equipo Día ejecutó una mala estrategia, y continuó abonando a la nominación de Aldo sin repartir puntos entre los demás competidores.
En una nominación extra, Guana otorgó dos puntos a Shiky, quien también pertenece al equipo Día. Esa decisión fue clave para que el español resultara nominado en lugar de Mar Contreras.
Los nominados de la semana
- Dalílah Polanco (14 puntos)
- Aldo de Nigris (13 puntos)
- Guana (12 puntos)
- Shiky (8 puntos)
¿Cómo votar por tu favorito?
Con los nominados ya definidos, ahora será decisión del público quién continúa en la competencia y quién se va, ya que el resultado se basa completamente en la votación de la audiencia.
Reglas y horarios de votación
- Días permitidos: miércoles, jueves, viernes y domingo
- Medios: código QR o desde el sitio web oficial
Paso a paso para votar
- Entra al sitio oficial
Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
- Elige a quién quieres salvar
Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas mantener en la casa.
- Confirma tu voto
Asegúrate de enviarlo correctamente y... ¡listo!
¿Cuándo se puede votar?
- Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.
- Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) hasta el final de la Post-Gala
- Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m.
¿Cuántas veces se puede votar?
- Público general: 1 voto por día
- Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios, que pueden usarse en un solo habitante o repartirse entre varios.