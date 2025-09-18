La Casa de los Famosos: Dalílah, Guana y Shiky están en riesgo de ser eliminados

La penúltima nominación de esta temporada de La Casa de los Famosos se llevó a cabo y las cosas le salieron a pedir de boca al Cuarto Noche, pues en la placa de nominados sólo figura Aldo de Nigris, mientras que todos los integrantes del equipo Día quedaron expuestos: Dalílah Polanco, Guana y Shiky. Uno de ellos dejará la casa el próximo domingo.

Estrategias, privilegios y errores

De nueva cuenta, la fortuna fue un factor determinante. Algunos habitantes tuvieron privilegios especiales, como restar tres puntos a un compañero, nominar a cuatro con dos puntos, anular tres a alguien más o duplicar sus puntos de nominación. Además, Aldo arrancó con seis puntos desde el inicio, gracias a que Alexis Ayala se los otorgó a cambio de cinco minutos de convivencia con su esposa.

Guana sorprendió al nominar a Shiky, que es de su mismo equipo/X: @LaCasaFamososMx

Pese a esto, el equipo Día ejecutó una mala estrategia, y continuó abonando a la nominación de Aldo sin repartir puntos entre los demás competidores.

En una nominación extra, Guana otorgó dos puntos a Shiky, quien también pertenece al equipo Día. Esa decisión fue clave para que el español resultara nominado en lugar de Mar Contreras.

Los nominados de la semana

Dalílah Polanco (14 puntos)

(14 puntos) Aldo de Nigris (13 puntos)

(13 puntos) Guana (12 puntos)

(12 puntos) Shiky (8 puntos)

¿Cómo votar por tu favorito?

Con los nominados ya definidos, ahora será decisión del público quién continúa en la competencia y quién se va, ya que el resultado se basa completamente en la votación de la audiencia.

Mar Contreras se salvó de la nominación por un punto/X: @LaCasaFamososMx

Reglas y horarios de votación

Días permitidos : miércoles, jueves, viernes y domingo

: miércoles, jueves, viernes y domingo Medios: código QR o desde el sitio web oficial

Paso a paso para votar

Entra al sitio oficial

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota Elige a quién quieres salvar

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas mantener en la casa. Confirma tu voto

Asegúrate de enviarlo correctamente y... ¡listo!

Ya sólo quedan ocho habitantes en la casa/X: @LaCasaFamososMx

¿Cuándo se puede votar?

Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.

desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m. Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) hasta el final de la Post-Gala

durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) hasta el final de la Post-Gala Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m.

¿Cuántas veces se puede votar?