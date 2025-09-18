La Casa de los Famosos: Dalílah, Guana y Shiky están en riesgo de ser eliminados

Los tres integrantes del Cuarto Día están nominados, mientras que Aldo fue el único del Cuarto Noche

La Casa de los Famosos: Dalílah, Guana y Shiky están en riesgo de ser eliminados
Uno de estos cuatro nominados dejará la casa el próximo domingo. | X: @LaCasaFamososMx
Geovanni Rodríguez Catarino
18 de Septiembre de 2025

La penúltima nominación de esta temporada de La Casa de los Famosos se llevó a cabo y las cosas le salieron a pedir de boca al Cuarto Noche, pues en la placa de nominados sólo figura Aldo de Nigris, mientras que todos los integrantes del equipo Día quedaron expuestos: Dalílah Polanco, Guana y Shiky. Uno de ellos dejará la casa el próximo domingo.

Estrategias, privilegios y errores

De nueva cuenta, la fortuna fue un factor determinante. Algunos habitantes tuvieron privilegios especiales, como restar tres puntos a un compañero, nominar a cuatro con dos puntos, anular tres a alguien más o duplicar sus puntos de nominación. Además, Aldo arrancó con seis puntos desde el inicio, gracias a que Alexis Ayala se los otorgó a cambio de cinco minutos de convivencia con su esposa.

Guana sorprendió al nominar a Shiky, que es de su mismo equipo/X: @LaCasaFamososMx
Guana sorprendió al nominar a Shiky, que es de su mismo equipo/X: @LaCasaFamososMx

Pese a esto, el equipo Día ejecutó una mala estrategia, y continuó abonando a la nominación de Aldo sin repartir puntos entre los demás competidores.

En una nominación extra, Guana otorgó dos puntos a Shiky, quien también pertenece al equipo Día. Esa decisión fue clave para que el español resultara nominado en lugar de Mar Contreras.

Los nominados de la semana

  • Dalílah Polanco (14 puntos)
  • Aldo de Nigris (13 puntos)
  • Guana (12 puntos)
  • Shiky (8 puntos)

¿Cómo votar por tu favorito?

Con los nominados ya definidos, ahora será decisión del público quién continúa en la competencia y quién se va, ya que el resultado se basa completamente en la votación de la audiencia.

Mar Contreras se salvó de la nominación por un punto/X: @LaCasaFamososMx
Mar Contreras se salvó de la nominación por un punto/X: @LaCasaFamososMx

Reglas y horarios de votación

  • Días permitidos: miércoles, jueves, viernes y domingo
  • Medios: código QR o desde el sitio web oficial

Paso a paso para votar

  1. Entra al sitio oficial
    Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota
  2. Elige a quién quieres salvar
    Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas mantener en la casa.
  3. Confirma tu voto
    Asegúrate de enviarlo correctamente y... ¡listo!
Ya sólo quedan ocho habitantes en la casa/X: @LaCasaFamososMx
Ya sólo quedan ocho habitantes en la casa/X: @LaCasaFamososMx

¿Cuándo se puede votar?

  • Miércoles (Noche de Nominación): desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.
  • Jueves y viernes: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) hasta el final de la Post-Gala
  • Domingo (Gala de Eliminación): de 8:00 p.m. (Pre-Gala) a 10:00 p.m.

¿Cuántas veces se puede votar?

  • Público general: 1 voto por día
  • Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios, que pueden usarse en un solo habitante o repartirse entre varios.

TE PUEDE INTERESAR

Las clases están suspendidas hasta que el lugar esté seguro para los estudiantes.

Contra | 18/09/2025

¿Qué está pasando en Ciudad Universitaria? La policía entró a la facultad de Economía
El vehículo del cantante estaba en un depósito desde principios de mes.

Contra | 18/09/2025

Investigan al rapero D4vd por muerte de menor hallada en la cajuela de su Tesla
El presentador la está pasando mal por un comentario sobre el recién fallecido Charlie Kirk.

Contra | 18/09/2025

¿Por qué sacaron del aire a Jimmy Kimmel? ¡Donald Trump celebra!
Te recomendamos
¿Qué está pasando en Ciudad Universitaria? La policía entró a la facultad de Economía
La Casa de los Famosos

LO ÚLTIMO

 