Investigan al rapero D4vd por muerte de menor hallada en la cajuela de su Tesla

Un caso que pone los pelos de punta. Los restos de Celeste Rivas, adolescente de 13 años desaparecida desde abril de 2024, fueron encontrados dentro del maletero de un Tesla 2023 en un depósito de vehículos en Los Ángeles. Lo que ha hecho aún más turbia la historia es que el auto está registrado a nombre del cantante D4vd, quien suma millones de seguidores y fue parte de campañas con marcas como Crocs y Hollister.

“La ciudad lo había remolcado allí tras responder a una denuncia ciudadana sobre el coche abandonado por más de 72 horas”, explicaron autoridades. Y fue el olor nauseabundo el que alertó a los trabajadores del depósito en North Mansfield Avenue, donde agentes de la policía encontraron los restos gravemente descompuestos de una persona que medía 1.57 metros, pesaba 32 kilos, y vestía una camiseta de tirantes y leggings negros pequeños.

La policía indaga sobre la posible relación entre el rapero y la menor de edad desaparecida / Redes Sociales

El vínculo con D4vd

Una persona con conocimiento de la situación reveló al New York Times que el auto donde fue encontrado el cadáver estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd. Hasta el momento, el artista no ha emitido declaraciones, pero ya fue retirado de campañas publicitarias por parte de las marcas mientras avanza la investigación.

Aunque las autoridades no han determinado la causa de la muerte, el caso ha dado un giro alarmante luego de que se supiera que Celeste tenía un tatuaje en el dedo con la palabra “Shhh…”, el mismo que porta el cantante en la misma zona.

La chica fue reportada como desaparecida desde hace dos años / Redes Sociales

¿Tenían una relación?

La familia de la menor rompió el silencio. La madre de Celeste dijo a las autoridades que su hija le había contado que estaba enamorada de un chico llamado David, justo antes de desaparecer. En redes sociales han comenzado a circular fotografías filtradas y comparaciones entre la modelo del video “Romantic Homicide” y Celeste, alimentando teorías sobre una posible relación sentimental.

Investigaciones de internautas aseguran que la joven y el artista comenzaron a hablar cuando ella tenía 11 años y él 16, y que su vínculo pudo haberse extendido hasta que ella cumplió 15 y él 20.

Aunque todo son hipótesis hasta ahora, la Policía de Los Ángeles ha dado prioridad al caso y el análisis forense continúa. También se está investigando el recorrido del vehículo y su permanencia en el depósito, donde estuvo desde el 5 de septiembre sin que nadie lo reportara como robado.

El rapero D4vd hasta el momento no se ha pronunciado tras el caso / Redes Sociales