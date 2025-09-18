¿Por qué sacaron del aire a Jimmy Kimmel? ¡Donald Trump celebra!

Jimmy Kimmel, uno de los presentadores más conocidos de la televisión estadounidense, fue retirado del aire indefinidamente por ABC tras realizar comentarios sobre el asesinato del influencer de derecha Charlie Kirk. La cadena, propiedad de Disney, informó que "Jimmy Kimmel Live será pre-emitido indefinidamente" sin ofrecer más detalles sobre la duración del castigo.

Todo se desató luego de que el conductor dijera en su monólogo del pasado lunes: "La Maga Gang está desesperada por caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con esto".

Estas palabras, que hacían alusión al movimiento MAGA (Make America Great Again) impulsado por Donald Trump, encendieron la furia del sector conservador.

Horas antes del anuncio de ABC, Brendan Carr, presidente de la FCC y aliado de Trump, había lanzado una amenaza directa en un pódcast conservador: "Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Estas compañías pueden cambiar su conducta y tomar acciones, francamente, contra Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC".

Jimmy Kimmel ha sido un crítico de la administración de Trump y eso incomoda al poder / Redes Sociales

Trump aplaude, Hollywood protesta

Como era de esperarse, Donald Trump no tardó en reaccionar. En su red social escribió: "El show de Jimmy Kimmel, con ratings por los suelos, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por tener el valor de hacer lo que se debía hacer".

Mientras tanto, las voces de Hollywood no tardaron en alzarse. Ben Stiller publicó en X: "Esto no está bien". Y la actriz Jean Smart, reciente ganadora del Emmy, escribió en Instagram: "Estoy horrorizada con la cancelación. Lo que Jimmy dijo fue libertad de expresión, no discurso de odio".

Hablar sobre la muerte de Charlie Kirk le está costando su programa en la ABC / Redes Sociales

¿Censura o consecuencia?

La controversia se intensificó cuando Nexstar Media, uno de los mayores conglomerados de medios en Estados Unidos, y la cadena Sinclair, decidieron dejar de emitir Jimmy Kimmel Live! por considerar sus declaraciones “ofensivas e insensibles”. En su lugar, emitirán un programa especial en memoria de Charlie Kirk.

El propio Brendan Carr insistió: “Los medios tienen una licencia otorgada por la FCC, y eso implica operar en el interés público”, y sugirió que una disculpa de Kimmel sería un "paso mínimo razonable".

No obstante, la única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, criticó la postura de Carr: "Un acto inexcusable de violencia política cometido por un individuo perturbado jamás debe usarse como justificación para una censura más amplia".

Donald Trump ha estado callando a quien habla de la muerte de Charlie Kirk / Redes Sociales

"No ha sido despedido", pero sigue fuera del aire

Aunque muchos dieron por cancelado a Kimmel, fuentes citadas por CNBC afirman que no ha sido despedido, y que los ejecutivos de ABC planean reunirse con él para discutir cómo abordar su regreso.

Por ahora, el comediante se mantiene en silencio. Fue visto saliendo del estudio con una camisa de franela y una gorra, sin hacer comentarios. Afuera, algunos fans se mostraron decepcionados por la cancelación. “Él solo compartió su opinión y está siendo cancelado. Para mí eso es absurdo”, dijo una turista a la BBC.

Mientras tanto, la tensión entre libertad de expresión, política y medios sigue escalando.