Sandra Cuevas, bajo la lupa: la ligan con La Unión Tepito y la UIF investiga sus empresas

La exalcaldesa de Cuauhtémoc está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y, según el colectivo Defensorxs y el portal especializado @narcopoliticos_, también figura en archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por posibles nexos con La Unión Tepito.

En 2023, documentos militares señalaron que Cuevas contrató como parte de su seguridad a un sujeto identificado como “El Toño”, presunto integrante de La Unión Tepito, acusado de extorsionar comerciantes y detenido en 2021. También se le relaciona socialmente con integrantes de La Chokiza —cuyo líder fue recientemente detenido— y con el grupo criminal Los Oyuki, con el que estaría vinculado su hermano Jaxiel Cuevas.

Este sería el reporte que está circulando por los medios y redes sociales

Empresas bajo sospecha

De acuerdo con el proyecto Narcopolíticos, la excandidata a senadora es investigada por su empresa matriz, Sandra Cuevas Diamond Group, la cual agrupa negocios de diversos giros: desde cosméticos, souvenirs, mezcal y tequila, hasta gimnasios, galerías de arte, dulcerías y hasta una firma de asesoría política.

“Actualmente, su empresa matriz, Sandra Cuevas Diamond Group […] es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por posible lavado de dinero”, señala el portal. Este conglomerado, aseguran, habría sido creado para financiar su proyecto político México Nuevo.

Sandra Cuevas fue ligada sentimentalmente con el líder de La Chokiza

Besos, fichas y denuncias

El escándalo creció luego de que se filtraran imágenes donde Sandra Cuevas aparece besándose con Alejandro Gilmare Díaz, alias “El Choko”, presunto líder de La Chokiza, grupo delictivo vinculado con extorsiones y despojos en el Estado de México.

“Presuntamente, sus nexos con el grupo delictivo Unión Tepito tienen su origen en la relación con Olga Lidia Ramírez Godínez, quien es madre de Óscar Andrés Flores Ramírez, ‘Lunares’”, apunta una ficha de la Sedena que también circula en medios.

Además, Cuevas fue removida de su cargo tras haber sido acusada de secuestrar a dos policías, con una carpeta de investigación activa registrada bajo el folio CI-FIDDS/E/UI-1C/D/00156/02-2022. Pese a todo, la exalcaldesa continúa activa en redes, promoviendo sus productos y proyectos con el mismo ímpetu con el que antes decoraba la alcaldía de blanco y dorado.

La Sedena tiene bajo la lupa a Sandra Cuevas y sus empresas