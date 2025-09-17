Hernán 'N', líder de 'La Barredora' es extraditado a México desde Paraguay; irá directo preso al Altiplano

Hernán 'N', exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue extraditado a México tras ser expulsado por el gobierno de Paraguay. La noticia fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien detalló que su ingreso al país se dio este 17 de septiembre.

La SSPC explicó que esta acción fue posible gracias a la colaboración internacional: “Como parte de la colaboración internacional, el gobierno de la República del Paraguay notificó al gobierno de México la decisión de expulsar a Hernán 'N', quien fue detenido el pasado 12 de septiembre en dicho país”.

Las autoridades paraguayas concluyeron que su estancia era irregular, lo que motivó la expulsión inmediata. “Esta acción se tomó luego de que el gobierno de Paraguay verificara que el ingreso y estancia de Hernán 'N' en dicho país era irregular”, indicaron. La llegada de Hernán 'N' fue anunciada por el secretario Omar García Harfuch / Especial

Ya lo esperan en el Altiplano

Una vez en territorio mexicano, Bermúdez fue trasladado directamente al penal de máxima seguridad: el Centro Federal de Reinserción Social No. 1, mejor conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México, donde se ejecutará la orden de aprehensión en su contra.

Su traslado fue realizado por elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la FGR, el INM y la SSPC. Ahora queda en manos de la autoridad judicial determinar su situación jurídica.

Así cayó en Paraguay

Según el periodista Juan Carlos Dos Santos, editor de política del diario La Nación, Hernán Bermúdez ingresó a Paraguay entre enero y febrero por la frontera con Brasil, una zona sin control migratorio: “Es muy normal porque se puede ingresar caminando y salir también porque no hay un control migratorio en ese lugar”.

El golpe certero para ubicarlo vino desde su círculo más íntimo. Las autoridades rastrearon a su sobrino Gerardo Bermúdez, quien está bajo arresto domiciliario por operar casinos físicos y virtuales sin permisos, y también a su esposa Verónica, quien fue pieza clave para dar con su paradero.

Las autoridades de Paraguay decidieron expulsarlo por estar ilegalmente en su país / Especial

La pista que lo delató

Verónica ingresó legalmente a Paraguay el 27 de agosto, después de haber salido del país en mayo. El titular de la Secretaría Antidrogas de Paraguay confirmó que “Bermúdez se mantuvo en la clandestinidad y se movía con un círculo muy íntimo”, dentro del cual su esposa jugó un papel importante.

Según las investigaciones, ambos buscaban pasar desapercibidos en una residencia alejada del centro urbano, lo que confirmaría que Paraguay fue elegido como escondite deliberado.

“De ahí seguramente hubo una alerta por el vínculo con la persona buscada, teniendo en cuenta que también su sobrino está en el país. Es muy evidente que Paraguay iba a ser el lugar elegido porque pretendían pasar desapercibidos”, señaló Dos Santos.

El Altiplano lo estará esperando a su llegada a México / Especial