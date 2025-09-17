Karla Sofía Gascón regresa al cine tras escándalo… pero ahora con comedia italiana

Karla Sofía Gascón vuelve a ponerse frente a las cámaras. Tras la polémica que rodeó su nominación al Oscar por Emilia Pérez, ahora es parte del elenco protagónico de la película italiana School of Seduction, una comedia dirigida por el reconocido Carlo Verdone que se estrenará el próximo año en la plataforma Paramount+.

“Estoy muy feliz de ser parte de la película de Carlo y de estar trabajando en Italia. Llevo algunos días en Roma y estoy teniendo una experiencia maravillosa en un papel verdaderamente nuevo para mí”, comentó sobre su participación en este nuevo proyecto, cuyo rodaje ya inició en la capital italiana.

Karla Sofía continúa con el rodaje de su nueva película / Especial

Comedia con inteligencia artificial…

La historia gira en torno a una especie de “coach del amor” que intenta ayudar a seis personas a sobrevivir el caos emocional de las relaciones en tiempos de inteligencia artificial. “En una era donde enamorarse, engañar, reconciliarse y separarse puede ocurrir incluso mediante inteligencia artificial, seis personajes —atados por inseguridades y fragilidades emocionales— recurren a un coach del amor para interpretar y guiar sus vidas”, señala la sinopsis oficial.

El reparto incluye, además de Gascón, a la estrella italiana Vittoria Puccini (Madly) y al actor Lino Guanciale (The Count of Monte Cristo). La producción corre a cargo de Luigi y Aurelio De Laurentiis, quienes mantienen un acuerdo general con Verdone.

“Volver a rodar una película después de dedicar cinco años a una serie de televisión es como debutar otra vez”, declaró Verdone. “Pero al haber reunido a un elenco tan talentoso, serio y confiable, incluida Karla Sofía Gascón, no puedo evitar sentirme nutrido”.

Un nuevo reto tiene enfrente tras la polémica de 'Emilia Perez' / Redes Sociales

El regreso tras la tormenta

Esta nueva etapa en la carrera de Gascón ocurre meses después de que su campaña rumbo al Oscar fuera opacada por una ola de críticas debido a antiguos tuits que circularon en redes sociales, en los que expresaba posturas controversiales sobre musulmanes, George Floyd y la diversidad en los premios de la Academia. La controversia estalló cuando Emilia Pérez era considerada favorita, con 13 nominaciones y dos premios ganados.

La actriz también fue reconocida recientemente en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió un Kinéo Award, distinción otorgada por el Ministerio de Cultura de Italia y la Asociación Cultural Kinéo.

School of Seduction no es el único proyecto en el que participa Gascón tras la controversia. También forma parte del western en inglés Trinidad, ambientado en el siglo XIX, donde interpretará a la villana Widow Bronson.

La actriz española tiene varios proyectos en puerta a punto de estrenarse / karsiagascon