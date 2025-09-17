Delphi-2M: la inteligencia artificial que podría anticipar más de mil enfermedades décadas antes

El modelo europeo analiza millones de historiales clínicos y ofrece predicciones de salud que podrían revolucionar la medicina preventiva en todo el mundo

De acuerdo con sus creadores, la herramienta está diseñada para complementar la labor médica. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
17 de Septiembre de 2025

Investigadores europeos desarrollaron Delphi-2M, un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir el riesgo de más de mil enfermedades años antes de que aparezcan síntomas. El sistema fue entrenado con datos de 454 mil pacientes del UK Biobank y validado con casi dos millones de registros clínicos en Dinamarca, convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos en medicina predictiva.

El sistema fue entrenado con datos de 454 mil pacientes del UK Biobank. / Pixabay
Entre los padecimientos que Delphi-2M puede anticipar con mayor precisión están infartos, diabetes, enfermedades cardíacas y trastornos neurodegenerativos. De acuerdo con sus creadores, la herramienta está diseñada para complementar la labor médica, ayudando a detectar riesgos de manera temprana y a implementar estrategias de prevención personalizadas.

Impacto en la medicina preventiva

La implementación de Delphi-2M podría permitir:

  • Detectar pacientes de alto riesgo antes de que desarrollen la enfermedad.
  • Optimizar recursos hospitalarios y mejorar la planeación sanitaria.
  • Crear campañas de prevención dirigidas a grupos vulnerables.
Retos y consideraciones éticas

Aunque promete transformar la medicina, los especialistas advierten que sus predicciones tienen márgenes de error en enfermedades raras o en proyecciones muy a largo plazo. Además, la privacidad y el manejo ético de los datos serán esenciales para su uso seguro.

Delphi-2M representa un paso importante hacia la medicina predictiva, pero su éxito dependerá de la integración con el trabajo clínico y de la regulación que garantice la protección de la información de los pacientes.

