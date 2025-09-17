¿Va a temblar este 19 de septiembre en México? Esto dicen los expertos

Se acerca el 19 de septiembre y la pregunta que muchos mexicanos se hacen es: ¿va a temblar? Esto debido al miedo e impacto que han dejado los sismos ocurridos ese mismo día en los años 1985, 2017 y 2022, dos de los cuales causaron cientos de muertos por su intensidad.

¿Septiembre es el mes de los temblores?

Muchos relacionan el mes de septiembre con los terremotos, a partir de aquel sismo de 1985, cuando la Ciudad de México se sacudió con un movimiento de 8.1 grados. La historia se repitió exactamente un 19 de septiembre, pero de 2017, cuando nuevamente colapsaron edificios, hubo daños materiales y más de un centenar de personas fallecieron tras un sismo de 7.1 grados.

Como si fuera una maldición, en 2022, también un 19 de septiembre, volvió a sentirse un fuerte temblor de 7.7 grados. Aunque este último no dejó pérdidas humanas ni daños materiales importantes como los anteriores, reforzó la teoría popular de que esa fecha está marcada por los sismos.

En 1985 México colapsó por un temblor de 8.1 grados/Pixabay

Lo que dice la UNAM: no hay relación entre los sismos y el 19 de septiembre

Sin embargo, científicos, matemáticos y sismólogos de la UNAM aseguran que no hay evidencia de que el 19 de septiembre sea una fecha con mayor probabilidad sísmica en México. Tampoco hay evidencia de que septiembre sea un mes sísmico por naturaleza.

“Las probabilidades son dividir 1 entre 365. Eso fue el primer año, ya cayó en 19 de septiembre el sismo. Al siguiente año, ¿qué vamos a hacer?, vamos a preguntar otra vez si el sismo va a caer el 19 de septiembre. Pero entonces, ahora para calcular la probabilidad, tenemos que dividir 1 entre 365 y volver a dividir entre 365 para considerar el siguiente año. La probabilidad va a ser más pequeña: de 0.00075%. Y cuál es la probabilidad de que tengamos un sismo el 19 septiembre de 2022, entonces tenemos que dividir una vez más entre 365 y eso nos va a dar un resultado de 0.000002%”, explicó la UNAM.

En 2017 la CDMX volvió a sacudirse con un sismo, esa vez de 7.1 grados/Pixabay

La probabilidad real es mínima

Dicho de otra forma, la probabilidad de que vuelva a temblar el 19 de septiembre en México es de 0.000002%, lo cual, en palabras más coloquiales, es: Como si de 100 millones de taxis que hay en la CDMX, sólo 2 de ellos quisieran llevarte.

Esto confirma que científicamente no hay manera de predecir un temblor, ni su fecha, ni el lugar del epicentro, y mucho menos la magnitud.

Científicamente es imposible predecir cuándo va a temblar/Pixabay

Sin embargo, es importante recordar que México se encuentra sobre una zona sísmica, lo que significa que los temblores son frecuentes, aunque la gran mayoría son de baja intensidad y pasan desapercibidos.