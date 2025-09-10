¿Se cancelan las clases el 19 de septiembre por el Simulacro Nacional? Esto responde la SEP

El 19 de septiembre es una fecha marcada en la memoria colectiva de México. Cada año, en honor a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, se lleva a cabo un Simulacro Nacional de Protección Civil.

Pero entre los estudiantes y familias siempre surge la misma pregunta: ¿se suspenden las clases por este ejercicio?

El 19 de septiembre es una fecha marcada en la memoria colectiva de México/iStock

La SEP aclara el misterio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el 19 de septiembre no habrá suspensión de clases.

El simulacro se realizará a las 12:00 horas, pero la jornada escolar continuará con normalidad en todo el país.

Este día no aparece como feriado oficial en el calendario escolar 2025–2026, ni coincide con Consejo Técnico Escolar. El próximo CTE será hasta el 26 de septiembre.

Lo que sí ocurrirá el 19 de septiembre

Aunque los alumnos deberán asistir con normalidad, a mediodía todas las escuelas deberán sumarse al Simulacro Nacional, el cual busca reforzar la cultura de prevención y recordar la importancia de estar preparados ante un sismo.

Todas las escuelas deberán sumarse al Simulacro Nacional/iStock