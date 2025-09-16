Simulacro Nacional 2025: ¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Aunque los sismos no pueden preverse con exactitud, lo que sí se puede hacer es estar preparados. Por eso, el Simulacro Nacional 2025 no es solo un ensayo, sino una oportunidad real para reforzar la cultura de prevención, saber cómo actuar y salvar vidas.

El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) lanzó una guía básica pero clave para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo, y aquí te la desmenuzamos paso a paso, con todo y tips para no entrar en pánico (ni entrar a buscar la chancla en medio del temblor).

A NTES: Más vale botiquín que cien likes

Antes de que tiemble, hay cosas que ya debes tener listas:

Identifica los objetos que puedan caer y ponlos en zonas seguras.

Ubica las rutas de evacuación y zonas de seguridad.

Arma un kit con linterna, radio de pilas, alimentos enlatados y copias de tus documentos importantes.

Al sonar la alerta sísmica es tiempo de reaccionar / Redes Sociales

DURANTE: ¡No corras, no grites, no empujes!

En pleno temblor, la calma es tu superpoder. Imjuve recomienda:

Mantenga la calma, no corra y acuda a las zonas de seguridad ya establecidas.

Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.

No grites, contagias a otras personas y eso puede generar pánico.

Si estás en un carro, detente y quédate dentro.

Si estás en un cine, ve hacia las salidas de evacuación.

Si estás en un piso alto, ve a la zona de menor riesgo.

Y si puedes, apaga el gas, la luz y el agua. ¡Pero no te vayas a regresar por el celular!

Los mejor es tener preparado tu kit de seguridad ante la emergencia / Redes Sociales

DESPUÉS: Respira hondo y ayuda si puedes

Una vez que pase, no te lances a lo loco:

Espere al menos de 10 a 20 minutos antes de ingresar a su hogar o lugar de trabajo.

Verifica daños, apaga el gas, y usa solo linterna (nada de velas o encendedores).

Informa que estás bien por redes sociales o WhatsApp.

Si ves a alguien en crisis, ayúdalo a calmarse.

Y si detectas grietas o daños, ¡no regreses! Mejor que Protección Civil lo revise.

Esto es básico para poder sobrevivir a un sismo / Redes Sociales

¿Y si quedas atrapado? Mantente firme (pero no te muevas)