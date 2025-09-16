Sheinbaum reafirma soberanía de México en su primer Desfile Militar como presidenta

En el marco de su primer Desfile Militar como presidenta de México, Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de la soberanía nacional y aseguró que el país no aceptará intervenciones ni injerencias extranjeras.

Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de la soberanía nacional/Captura de pantalla

Durante su mensaje en la Plaza de la Constitución, Sheinbaum sostuvo que la soberanía significa “el derecho a ser nosotros mismos, hablar con nuestra propia voz y construir nuestro futuro con nuestras propias mentes”. Recordó que, de acuerdo con la Constitución, la soberanía reside “esencial y originalmente en el pueblo”.

La mandataria enmarcó sus declaraciones en el contexto de las presiones del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, que ha insistido en enviar tropas a la frontera con México para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

“El pueblo no aceptará intervenciones”

Sheinbaum vinculó la defensa actual de la soberanía con la gesta de Independencia, evocando a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y a mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, Manuela Molina Medina, Gertrudis Bocanegra y Leona Vicario.

Resaltó que la independencia no solo significó liberarse de la colonia española, sino también luchar por justicia y libertad. Además, recordó que México ha debido defender su soberanía en distintos momentos de la historia, como en 1821 y en 1867 tras la invasión francesa.

La presidenta mencionó la reciente reforma al artículo 40 de la Constitución, que establece que el pueblo de México no aceptará “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación”, incluyendo golpes de Estado, injerencia electoral o violación del territorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum/Captura de pantalla

Defensa diaria de la independencia

Sheinbaum enfatizó que la soberanía se defiende “en las aulas, en el campo, en las fábricas, en las comunidades indígenas y en las fronteras”, advirtiendo contra aquellos que históricamente han buscado apoyo externo para afectar a México.

“Siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria”, señaló, al tiempo que llamó a mantener la unidad y continuar la transformación del país “poniendo al centro al pueblo, gobernando con honestidad y abriendo los caminos del bienestar y el desarrollo para todas y todos”.

Cierre con mensaje de unidad

En la conclusión de su discurso, la presidenta aseguró que “la independencia nos dio patria, la transformación nos asegura futuro” y retomó las palabras de Vicente Guerrero: “La patria es primero”.