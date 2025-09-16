Perrito héroe salva a su dueño segundos antes de la explosión en Iztapalapa

La historia de un joven en situación de calle y su perro ha conmovido a miles de personas tras la tragedia ocurrida en el Puente de La Concordia, Iztapalapa. Armando relató que su husky, conocido como “Lomito”, lo ayudó a ponerse a salvo segundos antes de que explotara una pipa de gas.

“Mi perro me salvó la vida. Se soltó y me jaló hasta que corrimos lejos. Cuando volteé ya había explotado”, declaró Armando en entrevista con medios locales, destacando que su reacción fue lo que le permitió sobrevivir.

Armando relató que su husky, conocido como “Lomito”, lo ayudó a ponerse a salvo. / Captura de pantalla

Testimonio y reacción en redes

La historia rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde cientos de usuarios llamaron al husky “perrito héroe” y resaltaron el vínculo entre personas en situación de calle y sus mascotas. “Mi perro predijo la explosión, si no hubiera sido por él yo no estaría aquí”, agregó el joven.

Contexto de la tragedia

La explosión de la pipa, ocurrida el pasado 10 de septiembre, dejó un saldo de víctimas mortales y decenas de heridos. Protección Civil de la Ciudad de México informó que el incidente “fue atendido de manera inmediata por bomberos, policías y personal de emergencias que trabajaron para sofocar el incendio y evacuar la zona”.

La historia rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde cientos de usuarios llamaron al husky “perrito héroe”. / RS

La Fiscalía capitalina detalló que se mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de la empresa propietaria del vehículo y las condiciones en las que circulaba la pipa.

Más historias de rescate

El caso de “Lomito” no fue el único que se dio a conocer. También trascendió el de “Cereza”, una perrita embarazada que resultó gravemente herida y fue rescatada por un refugio animal. Semanas después, dio a luz a cinco cachorros, convirtiéndose en símbolo de resiliencia para la comunidad.