¿Cuándo y dónde se estrena ‘Superman’ en streaming? Ya hay fecha confirmada

La espera terminó. Tras su éxito en taquilla, Superman, la nueva apuesta cinematográfica de DC dirigida por James Gunn, aterrizará oficialmente en HBO Max el próximo 19 de septiembre de 2025, según anunció el propio director en sus redes sociales.

Con esta fecha se completa el recorrido comercial de la película, que recaudó cerca de 615 millones de dólares desde su estreno en cines en julio y que desde el 15 de agosto ya está disponible en plataformas digitales para renta o compra. Las versiones en físico —Blu-ray y 4K UHD— también están en camino.

Superman marca el inicio de un nuevo universo fílmico de DC, ideado por Gunn junto al productor Peter Safran. En esta etapa, el actor David Corenswet da vida al Hombre de Acero, acompañado de Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult en el papel de un carismático Lex Luthor.

La película de 'Superman' ha tenido buen recibimiento del público / Redes Sociales

Un universo renovado

El nuevo Superman no viene solo. La cinta también presenta al público a Nathan Fillion como Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific y Anthony Carrigan como Metamorpho. Además, hay cameos de Milly Alcock como Supergirl, y el regreso de John Cena como Peacemaker, único sobreviviente del universo anterior.

Entre las voces más celebradas del reparto figuran Bradley Cooper como Jor-El y Alan Tudyk, quien presta su voz al simpático Superman’s Robot #4, mejor conocido como Gary.

Con una mezcla de acción, emoción y un enfoque renovado en los valores clásicos del superhéroe, esta cinta representa algo más que un reboot: es el pilar de un DC Universe que busca consolidarse desde la narrativa hasta el streaming.

“Queremos que esta historia se sienta humana, cercana, pero épica”, ha dicho Gunn en entrevistas pasadas. Y eso es justo lo que muchos fans aseguran haber recibido.

El 19 de septiembre, 'Superman' llega a la pantalla de HBO / Redes Sociales

Septiembre: mes clave para los fans

Con el estreno confirmado en HBO Max, septiembre se perfila como un mes crucial para los seguidores de los superhéroes. El streaming se convierte ahora en el trampolín para ampliar el alcance de esta visión más madura y cohesiva de DC Studios.

"Superman" no solo busca conquistar a los seguidores de siempre, sino también enganchar a nuevas generaciones, con un enfoque más emocional, más humano y, por supuesto, más conectado a un universo en expansión.

Se espera que la cifra de 615 millones de dólares suba en los próximos días / Redes Sociales