Dr. Simi llega a la Esfera de Las Vegas y causa furor

El personaje de Dr. Simi, de Farmacias Similares, sigue rompiendo barreras y ahora sorprendió al aparecer en la Sphere de Las Vegas, el moderno y popular recinto donde se presentan los espectáculos más grandes del mundo.
Animaciones virales: mariachi, astronauta y médico
En redes sociales se han hecho virales varios videos en los que se observan animaciones del Dr. Simi en diferentes caracterizaciones:
- Astronauta
- Mariachi
- Y, por supuesto, médico
Las imágenes destacan por ser divertidas, coloridas y por su impacto visual en una de las pantallas más grandes del planeta.
Del 15 al 21 de septiembre: presencia mexicana en la Sphere
Las proyecciones del Dr. Simi en la Sphere de Las Vegas estarán visibles del 15 al 21 de septiembre y forman parte de una campaña internacional para anunciar que productos de Farmacias Similares llegarán a más de 9 mil tiendas de la cadena de farmacias estadounidense CVS.
“Llegas el 15 a Las Vegas y das el Grito con Dr. Simi en Sphere
#VivaMéxico #DrSimi
Si eres mexicano y estás en Las Vegas, acércate a Sphere y llévate esta sorpresa”, publicó la cuenta oficial del personaje, acompañando un video con las proyecciones.
Similandia también aterriza en Hollywood
Además de su aparición en Las Vegas, Farmacias Similares inauguró recientemente la primera tienda Similandia en Estados Unidos, ubicada en el Camino de la Fama de Hollywood, en California.
En este nuevo espacio, paisanos mexicanos, latinos y turistas pueden disfrutar de:
- Actividades interactivas
- Artículos oficiales del Dr. Simi
- Y una experiencia completamente inspirada en la cultura popular mexicana.