Dr. Simi llega a la Esfera de Las Vegas y causa furor

El personaje de Dr. Simi, de Farmacias Similares, sigue rompiendo barreras y ahora sorprendió al aparecer en la Sphere de Las Vegas, el moderno y popular recinto donde se presentan los espectáculos más grandes del mundo.

Animaciones virales: mariachi, astronauta y médico

En redes sociales se han hecho virales varios videos en los que se observan animaciones del Dr. Simi en diferentes caracterizaciones:

Astronauta

Mariachi

Y, por supuesto, médico

Será del 15 al 21 de septiembre que el Dr. Simi aparezca en la Esfera/IG: @drsimi_oficial

Las imágenes destacan por ser divertidas, coloridas y por su impacto visual en una de las pantallas más grandes del planeta.

Del 15 al 21 de septiembre: presencia mexicana en la Sphere

Las proyecciones del Dr. Simi en la Sphere de Las Vegas estarán visibles del 15 al 21 de septiembre y forman parte de una campaña internacional para anunciar que productos de Farmacias Similares llegarán a más de 9 mil tiendas de la cadena de farmacias estadounidense CVS.

“Llegas el 15 a Las Vegas y das el Grito con Dr. Simi en Sphere

#VivaMéxico #DrSimi

Si eres mexicano y estás en Las Vegas, acércate a Sphere y llévate esta sorpresa”, publicó la cuenta oficial del personaje, acompañando un video con las proyecciones.

También fue inaugurada una tienda Similandia en Hollywood/IG: @drsimi_oficial

Similandia también aterriza en Hollywood

Además de su aparición en Las Vegas, Farmacias Similares inauguró recientemente la primera tienda Similandia en Estados Unidos, ubicada en el Camino de la Fama de Hollywood, en California.

En este nuevo espacio, paisanos mexicanos, latinos y turistas pueden disfrutar de: