VIDEO: Tragedia en Desfile Militar: paracaidista cae mientras ondeaba la bandera

Un momento que debía ser simbólico y emotivo se convirtió en tragedia durante un desfile militar que conmemoraba un aniversario más de independencia. Un paracaidista que portaba la bandera nacional realizó un descenso que terminó en accidente, ante la mirada atónita de miles de personas que presenciaban el acto desde las gradas de un estadio.

El uniformado realizaba una de las maniobras aéreas más esperadas del evento, con el objetivo de aterrizar en el centro de la cancha. Sin embargo, algo salió mal en los últimos segundos del salto. La caída fue aparatosa, con un impacto directo contra el césped que lo dejó inmóvil. Elementos de seguridad y equipos médicos ingresaron de inmediato al campo para atender la emergencia.

Momento del incidente del mayor de infantería, Ever David Maldonado Chacón, el paracaidista que portaba la bandera de Honduras que sufrió un incidente al momento de ingresar al estadio Chelato Uclés pic.twitter.com/f7tw5UP6Yp — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 15, 2025

No fue en México, fue en Honduras

La escena ocurrió el pasado 15 de septiembre durante los festejos patrios en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras, donde la Fuerza Aérea participaba con un show de paracaidismo como parte del desfile por el 204 aniversario de independencia del país centroamericano.

El militar lesionado fue identificado como el mayor de Infantería Ever David Maldonado Chacón, de 43 años, quien se encontraba realizando su salto número 972 y descendía portando la bandera de Honduras. Debido a un error en la maniobra final, su velocidad aumentó y terminó golpeando fuertemente la espalda contra el terreno de juego.

El militar se lastimó algunas vertebras con el impacto en el césped/X

Fractura grave en la columna

Tras el impacto, Maldonado fue trasladado en helicóptero al Hospital Militar de Tegucigalpa, donde fue sometido a una cirugía de neurocirugía. El parte médico reveló que presenta una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11, lesiones consideradas severas por su implicación directa en la movilidad de la parte baja del cuerpo.

Actualmente, el mayor Maldonado permanece estable, bajo tratamiento analgésico y vigilancia médica constante. Las autoridades señalaron que pasó la noche sin novedades, pero será evaluado nuevamente para definir el plan médico a seguir.

El militar tuvo que ser operado de emergencia/X

Otro paracaidista también resultó herido

Durante el mismo evento, otro miembro del contingente, el comando III Edgardo Javier Riven Palma, de 32 años, también sufrió un accidente. En su caso, fue una herida en la pierna izquierda, que fue atendida con sutura, antibióticos y analgésicos. Fue dado de alta sin mayores complicaciones.

La Fuerza Aérea Hondureña confirmó que ambos paracaidistas forman parte del Comando C-11 y que el accidente se debió a una variación imprevista en las condiciones de aterrizaje.