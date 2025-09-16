VIDEO: Drones chocan y frustran espectáculo del 15 de septiembre en Piedras Negras

Lo que prometía ser una noche inolvidable para celebrar el 15 de septiembre terminó en frustración y críticas hacia las autoridades, luego de que el espectáculo de drones preparado en Piedras Negras, Coahuila, se canceló porque los objetos voladores chocaron entre sí.

Como cada año, la noche del 15 de septiembre, municipios, alcaldías y estados del país realizan una ceremonia cívica para dar el Grito de Independencia, la cual se acompaña con música, fuegos artificiales u otros espectáculos visuales.

Los drones iban a formar varias figuras sobre el cielo/X

En Piedras Negras, Coahuila, el alcalde Jacobo Rodríguez buscó destacar con un espectáculo de drones tricolores, programado para formar imágenes patrias en el cielo para deleitar a los asistentes.

Los drones colapsaron... y el evento también

Sin embargo, todo quedó en frustración cuando dos de los drones chocaron entre sí, lo que provocó una desconfiguración en el resto, llevándolos a caer uno por uno al suelo.

Choque entre drones deja a Piedras Negras sin el espectáculo de drones de las fiestas patrias. pic.twitter.com/OaFQu5h8gc — K911 Noticias (@k911noticias) September 16, 2025

El momento se volvió viral y desató burlas

El momento quedó grabado en video y se hizo rápidamente viral en redes sociales, desatando una ola de burlas y críticas, especialmente hacia el alcalde Jacobo Rodríguez, quien fue abucheado por los asistentes.

“¡Nada te sale!”

“¡Eso te pasa por comprar barato!”

Fueron algunos de los gritos que se escucharon mientras el alcalde, visiblemente molesto, se retiraba del escenario.

El alcalde Jacobo Rodríguez no ha dado una explicación de lo que pasó con los drones/X

“Drones del bienestar” y más reacciones en redes

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, con tono sarcástico y de burla: