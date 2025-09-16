VIDEO: Drones chocan y frustran espectáculo del 15 de septiembre en Piedras Negras

Las criticas hacia el alcalde no se hicieron esperar: “¡Eso te pasa por comprar barato!”

VIDEO: Drones chocan y frustran espectáculo del 15 de septiembre en Piedras Negras
Los drones chocaron entre sí y terminaron por caer en segundos. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
16 de Septiembre de 2025

Lo que prometía ser una noche inolvidable para celebrar el 15 de septiembre terminó en frustración y críticas hacia las autoridades, luego de que el espectáculo de drones preparado en Piedras Negras, Coahuila, se canceló porque los objetos voladores chocaron entre sí.

Como cada año, la noche del 15 de septiembre, municipios, alcaldías y estados del país realizan una ceremonia cívica para dar el Grito de Independencia, la cual se acompaña con música, fuegos artificiales u otros espectáculos visuales.

Los drones iban a formar varias figuras sobre el cielo/X
Los drones iban a formar varias figuras sobre el cielo/X

En Piedras Negras, Coahuila, el alcalde Jacobo Rodríguez buscó destacar con un espectáculo de drones tricolores, programado para formar imágenes patrias en el cielo para deleitar a los asistentes.

Los drones colapsaron... y el evento también

Sin embargo, todo quedó en frustración cuando dos de los drones chocaron entre sí, lo que provocó una desconfiguración en el resto, llevándolos a caer uno por uno al suelo.

El momento se volvió viral y desató burlas

El momento quedó grabado en video y se hizo rápidamente viral en redes sociales, desatando una ola de burlas y críticas, especialmente hacia el alcalde Jacobo Rodríguez, quien fue abucheado por los asistentes.

“¡Nada te sale!”
“¡Eso te pasa por comprar barato!”

Fueron algunos de los gritos que se escucharon mientras el alcalde, visiblemente molesto, se retiraba del escenario.

El alcalde Jacobo Rodríguez no ha dado una explicación de lo que pasó con los drones/X
El alcalde Jacobo Rodríguez no ha dado una explicación de lo que pasó con los drones/X

“Drones del bienestar” y más reacciones en redes

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, con tono sarcástico y de burla:

“Yo digo que nos merecemos lo mejor, pero ni la tecnología se nos dio esta vez, caray”
“Lo bueno que no contrataron aviones para el espectáculo… qué desmadre hubieran hecho”
“Representación visual de México”
“Los pidieron en Temu”
“Drones del bienestar”
“Estuvo buena la pirotecnia”.

TE PUEDE INTERESAR

Ángela Aguilar es recibida con gritos de “¡Cazzu!” durante concierto en Guadalajara

Contra | 16/09/2025

Ángela Aguilar es recibida con gritos de “¡Cazzu!” durante concierto en Guadalajara
Tragedia en Iztapalapa: asciende a 17 el número de víctimas por explosión de pipa

Contra | 16/09/2025

Tragedia en Iztapalapa: asciende a 17 el número de víctimas por explosión de pipa
Claudia Sheinbaum lució vestido artesanal en su primer Grito de Independencia como presidenta

Contra | 16/09/2025

Claudia Sheinbaum lució vestido artesanal en su primer Grito de Independencia como presidenta
Te recomendamos
Ángela Aguilar es recibida con gritos de “¡Cazzu!” durante concierto en Guadalajara
Estados
Tendencias

LO ÚLTIMO

 