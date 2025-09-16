Tragedia en Iztapalapa: asciende a 17 el número de víctimas por explosión de pipa

El número de víctimas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa aumentó a 17 personas fallecidas, mientras que 35 personas permanecen hospitalizadas, varias de ellas en estado grave. Otras 31 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Causa del accidente

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el siniestro fue provocado por el exceso de velocidad con el que circulaba la pipa, lo que ocasionó que el vehículo se impactara contra el pavimento y un muro. El choque generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el tanque, provocando la fuga de gas y la posterior explosión.

Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:



• 35 personas permanecen hospitalizadas

• 31 han sido dadas de alta

Respuesta oficial y medidas de seguridad

La empresa responsable de la pipa presentó la documentación correspondiente y acreditó que cuenta con seguros vigentes. Las autoridades capitalinas continúan recabando pruebas para deslindar responsabilidades y asegurar que este tipo de accidentes no se repitan.

Atención a las víctimas

Hospitales de la Ciudad de México mantienen operativo especial para la atención de los heridos. Además, se habilitaron líneas de apoyo para brindar información y asistencia a los familiares de las víctimas.



