Tragedia en Iztapalapa: asciende a 17 el número de víctimas por explosión de pipa

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el siniestro fue provocado por el exceso de velocidad con el que circulaba la pipa

Tragedia en Iztapalapa: asciende a 17 el número de víctimas por explosión de pipa
Otras 31 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica. | RS
Mariana Alcántara Contreras
16 de Septiembre de 2025

El número de víctimas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa aumentó a 17 personas fallecidas, mientras que 35 personas permanecen hospitalizadas, varias de ellas en estado grave. Otras 31 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

El número de víctimas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa aumentó a 17 personas fallecidas. / RS
El número de víctimas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa aumentó a 17 personas fallecidas. / RS

 

Causa del accidente

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el siniestro fue provocado por el exceso de velocidad con el que circulaba la pipa, lo que ocasionó que el vehículo se impactara contra el pavimento y un muro. El choque generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el tanque, provocando la fuga de gas y la posterior explosión.

 

 

Respuesta oficial y medidas de seguridad

La empresa responsable de la pipa presentó la documentación correspondiente y acreditó que cuenta con seguros vigentes. Las autoridades capitalinas continúan recabando pruebas para deslindar responsabilidades y asegurar que este tipo de accidentes no se repitan.

Atención a las víctimas

Hospitales de la Ciudad de México mantienen operativo especial para la atención de los heridos. Además, se habilitaron líneas de apoyo para brindar información y asistencia a los familiares de las víctimas.
 El choque generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el tanque, provocando la fuga . / RS

El choque generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el tanque, provocando la fuga . / RS

TE PUEDE INTERESAR

Claudia Sheinbaum lució vestido artesanal en su primer Grito de Independencia como presidenta

Contra | 16/09/2025

Claudia Sheinbaum lució vestido artesanal en su primer Grito de Independencia como presidenta
¿Pipas de gas en CDMX sólo trabajarán en las madrugadas? Esto se sabe

Contra | 16/09/2025

¿Pipas de gas en CDMX sólo trabajarán en las madrugadas? Esto se sabe
Así planean evitar más inundaciones en CDMX y aprovechar el agua de lluvias

Contra | 16/09/2025

Así planean evitar más inundaciones en CDMX y aprovechar el agua de lluvias
Te recomendamos
Ángela Aguilar es recibida con gritos de “¡Cazzu!” durante concierto en Guadalajara
Salud
Nacional
Tendencias

LO ÚLTIMO

 