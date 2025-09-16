¿Pipas de gas en CDMX sólo trabajarán en las madrugadas? Esto se sabe

Luego de la tragedia ocurrida hace unos días en Iztapalapa, cuando una pipa que transportaba gas volcó y explotó sobre el puente de La Concordia, dejando hasta el momento 15 muertos y varias decenas de lesionados, en la Ciudad de México se preparan nuevas regulaciones para las unidades industriales.

Una de las propuestas más discutidas sería restringir el despacho de gas a horarios nocturnos, únicamente durante las madrugadas.

La explosión de pipa en Iztapalapa ha dejado 15 muertos, hasta ahora/X

Una tragedia que encendió el debate

Fue el pasado miércoles 10 de septiembre cuando ocurrió la desgracia al oriente de la CDMX, con la explosión de una pipa que transportaba casi 50 mil litros de gas.

El vehículo volcó, aparentemente por exceso de velocidad, lo que ha puesto sobre la mesa el debate sobre la seguridad de las unidades pesadas que transportan combustibles, químicos o materiales industriales, especialmente al circular por avenidas principales y en horas pico.

Una iniciativa busca que las pipas no circulan durante las horas pico/Pixabay

Morena plantea restringir horarios del transporte industrial

Luis Chávez, diputado de Morena, anunció que este jueves 18 de septiembre presentará un punto de acuerdo en el Congreso de la CDMX para prohibir que el transporte industrial circule en horas pico por calles y avenidas de la capital.

“Las empresas, con tal de no gastar, abusan de la calidad de vida de los conductores, mismos que a veces abusan de sustancias para rendir”, señaló el legislador.

Agregó que es necesario modificar las condiciones laborales de los choferes de este tipo de unidades.

Propuesta del PAN divide opiniones

Por su parte, Paulo Emilio García, también de la bancada de Morena, expresó su rechazo a la propuesta del PAN que sugiere que pipas de gas y transporte pesado solo circulen de 22:00 a 05:00 horas.

“Ya habló la Jefa de Gobierno. Se van a revisar los protocolos sobre el despacho de gas. Nuestra bancada está abierta a revisar la regulación.

El PAN presentó una iniciativa para que circule el transporte de carga nada más en las madrugadas, pero, a ver —por decir—, ¿a qué hora se va a despachar el gas en las colonias? ¿La gente va a tener que comprar a las 3 de la mañana?

No hay que regular por regular, hay que hacer un análisis serio”, comentó.

El Congreso CDMX pretende regular las pipas y todos los transportes industriales/X

“Aprobar por aprobar es simular”: Morena pide seriedad

“Aprobar por aprobar algo solo para que el Congreso parezca que está en un tema, es simular.