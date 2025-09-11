¿Qué requisitos debe cumplir una pipa de gas LP como la que explotó en Iztapalapa?

Se ha abierto un debate sobre qué tan seguro es que circulen este tipo de vehículos por calles y avenidas

Este tipo de pipas cargadas con gas LP es común verlas por todo el país. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
11 de Septiembre de 2025

A propósito de la explosión de la pipa de gas de la empresa Silza, ocurrida la tarde del miércoles en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, y que ha dejado seis muertos y decenas de heridos, resulta importante saber cuáles son las señales y protecciones que debe tener este tipo de vehículos para poder operar.

Y es que la transportación de combustibles o sustancias peligrosas requiere de una serie de permisos y condiciones obligatorias, tanto para las unidades como para sus operadores. Esto no sólo por seguridad pública, sino también para proteger a los propios trabajadores de la industria.

 

El miércoles explotó una pipa cargada gas LP en la alcaldía Iztapalapa/X
Requisitos obligatorios para pipas de Gas LP

De acuerdo con la NOM-007-SESH-2010, todas las unidades que transportan Gas LP deben cumplir con los siguientes elementos obligatorios:

  • Dispositivo de identificación electrónica, para la trazabilidad del vehículo
  • Señalización visible que indique que transporta material peligroso, como “Gas LP” o “Flamable”, conforme a la NOM-004-SCT-2008
  • Válvulas de seguridad en óptimas condiciones:
    • De relevo de presión
    • De exceso de flujo
    • De no retroceso
  • Tanques en buen estado, sin abolladuras profundas, fisuras, grietas o corrosión que comprometan su integridad
  • Documentación vigente y visible:
    • Dictamen de conformidad con la norma
    • Certificado de fabricación
    • Póliza de seguro
    • Registro ante la Secretaría de Energía
    • Bitácora de mantenimiento actualizada

Una pipa que no cumpla con alguno de estos puntos está en incumplimiento legal y representa un riesgo para la seguridad pública.

La explosión de la pipa dejó varios muertos y lesionados/X
¿Dónde denunciar irregularidades?

Si observas una pipa que no cumple con los requisitos o circula en malas condiciones, puedes reportarla ante:

  • Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)
  • Protección Civil local o estatal
  • PROFECO, en casos donde haya afectación al consumidor. Correo: denunciasgaslp@profeco.gob.mx
Cada una de estas pipas debe cumplir con ciertas normas para poder operar/Pixabay
¿Por qué es tan importante cumplir con la NOM-007?

El incumplimiento de esta normativa puede provocar fugas, incendios o explosiones, como la ocurrida recientemente, que ponen en peligro vidas humanas y bienes materiales.

Además, las sanciones van desde multas administrativas hasta el retiro inmediato del servicio para las unidades que presenten fallas graves.

 


 

