¿Qué requisitos debe cumplir una pipa de gas LP como la que explotó en Iztapalapa?

A propósito de la explosión de la pipa de gas de la empresa Silza, ocurrida la tarde del miércoles en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, y que ha dejado seis muertos y decenas de heridos, resulta importante saber cuáles son las señales y protecciones que debe tener este tipo de vehículos para poder operar.
Y es que la transportación de combustibles o sustancias peligrosas requiere de una serie de permisos y condiciones obligatorias, tanto para las unidades como para sus operadores. Esto no sólo por seguridad pública, sino también para proteger a los propios trabajadores de la industria.
Requisitos obligatorios para pipas de Gas LP
De acuerdo con la NOM-007-SESH-2010, todas las unidades que transportan Gas LP deben cumplir con los siguientes elementos obligatorios:
- Dispositivo de identificación electrónica, para la trazabilidad del vehículo
- Señalización visible que indique que transporta material peligroso, como “Gas LP” o “Flamable”, conforme a la NOM-004-SCT-2008
- Válvulas de seguridad en óptimas condiciones:
- De relevo de presión
- De exceso de flujo
- De no retroceso
- Tanques en buen estado, sin abolladuras profundas, fisuras, grietas o corrosión que comprometan su integridad
- Documentación vigente y visible:
- Dictamen de conformidad con la norma
- Certificado de fabricación
- Póliza de seguro
- Registro ante la Secretaría de Energía
- Bitácora de mantenimiento actualizada
Una pipa que no cumpla con alguno de estos puntos está en incumplimiento legal y representa un riesgo para la seguridad pública.
¿Dónde denunciar irregularidades?
Si observas una pipa que no cumple con los requisitos o circula en malas condiciones, puedes reportarla ante:
- Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)
- Protección Civil local o estatal
- PROFECO, en casos donde haya afectación al consumidor. Correo: denunciasgaslp@profeco.gob.mx
¿Por qué es tan importante cumplir con la NOM-007?
El incumplimiento de esta normativa puede provocar fugas, incendios o explosiones, como la ocurrida recientemente, que ponen en peligro vidas humanas y bienes materiales.
Además, las sanciones van desde multas administrativas hasta el retiro inmediato del servicio para las unidades que presenten fallas graves.