¿Qué requisitos debe cumplir una pipa de gas LP como la que explotó en Iztapalapa?

A propósito de la explosión de la pipa de gas de la empresa Silza, ocurrida la tarde del miércoles en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, y que ha dejado seis muertos y decenas de heridos, resulta importante saber cuáles son las señales y protecciones que debe tener este tipo de vehículos para poder operar.

Y es que la transportación de combustibles o sustancias peligrosas requiere de una serie de permisos y condiciones obligatorias, tanto para las unidades como para sus operadores. Esto no sólo por seguridad pública, sino también para proteger a los propios trabajadores de la industria.

El miércoles explotó una pipa cargada gas LP en la alcaldía Iztapalapa/X

Requisitos obligatorios para pipas de Gas LP

De acuerdo con la NOM-007-SESH-2010, todas las unidades que transportan Gas LP deben cumplir con los siguientes elementos obligatorios:

Dispositivo de identificación electrónica , para la trazabilidad del vehículo

, para la Señalización visible que indique que transporta material peligroso, como “ Gas LP ” o “ Flamable ”, conforme a la NOM-004-SCT-2008

que indique que transporta material peligroso, como “ ” o “ ”, conforme a la NOM-004-SCT-2008 Válvulas de seguridad en óptimas condiciones: De relevo de presión De exceso de flujo De no retroceso

en óptimas condiciones: Tanques en buen estado , sin abolladuras profundas, fisuras, grietas o corrosión que comprometan su integridad

, sin abolladuras profundas, fisuras, grietas o corrosión que comprometan su integridad Documentación vigente y visible : Dictamen de conformidad con la norma Certificado de fabricación Póliza de seguro Registro ante la Secretaría de Energía Bitácora de mantenimiento actualizada

:

Una pipa que no cumpla con alguno de estos puntos está en incumplimiento legal y representa un riesgo para la seguridad pública.

La explosión de la pipa dejó varios muertos y lesionados/X

¿Dónde denunciar irregularidades?

Si observas una pipa que no cumple con los requisitos o circula en malas condiciones, puedes reportarla ante:

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

Protección Civil local o estatal

PROFECO, en casos donde haya afectación al consumidor. Correo: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Cada una de estas pipas debe cumplir con ciertas normas para poder operar/Pixabay

¿Por qué es tan importante cumplir con la NOM-007?

El incumplimiento de esta normativa puede provocar fugas, incendios o explosiones, como la ocurrida recientemente, que ponen en peligro vidas humanas y bienes materiales.

Además, las sanciones van desde multas administrativas hasta el retiro inmediato del servicio para las unidades que presenten fallas graves.



