Transportadora SILZA se hará cargo de los daños por explosión en Iztapalapa: sí tiene seguro vigente

La empresa aclaró que cuenta con cobertura de responsabilidad civil, ambiental y de materiales peligrosos

Geovanni Rodríguez Catarino

Después de la fuerte explosión provocada por una pipa que transportaba gas LP el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, la empresa Transportadora SILZA rompió el silencio y salió a aclarar los rumores: sí tiene pólizas de seguro vigentes y asumirá su responsabilidad total ante las víctimas y daños causados.

 

Fue la tarde del miércoles que una pipa de la empresa SILZA explotó en Iztapalapa/X

 

En un comunicado difundido este jueves 11, la compañía explicó que la unidad involucrada en el accidente contaba con las coberturas exigidas por la ley, incluyendo responsabilidad civil, seguro ambiental y seguros específicos para el transporte de materiales peligrosos.

 

La empresa SILZA ya emitió dos comunicados para aclarar que sí cuenta con póliza de seguro/X

 

Activan seguros y protocolo legal

La empresa señaló que las aseguradoras correspondientes ya iniciaron el proceso para cubrir los daños materiales, personales y sociales derivados del siniestro. SILZA aseguró que su prioridad sigue siendo la atención responsable y humana hacia las personas afectadas, y ofreció condolencias a las familias de las víctimas.

También informó que está colaborando “de manera plena y transparente” con las autoridades locales y federales, así como con cuerpos de protección civil y peritos. El objetivo es esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento legal de sus obligaciones.

 

La cifra de muertos por este accidente ya suman 6/X

El primer comunicado y las coberturas

Un día antes, el 10 de septiembre, la empresa ya había activado tres pólizas de diferentes compañías: Chubb Seguros, Qualitas y AXXA Seguros, cubriendo desde el uso de gas LP hasta daños a terceros y responsabilidad civil de transportistas.

Además de lamentar lo ocurrido y ofrecer apoyo a los lesionados, incluido su chofer, la empresa recalcó que está comprometida con la seguridad y la legalidad en todas sus operaciones.

