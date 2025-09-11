Alicia, la abuela que salvó a su nieta en la tragedia de La Concordia, lucha por sobrevivir

Alicia es el nombre de la abuelita heroína que, con su cuerpo, salvó la vida de su nieta de 2 años durante la explosión ocurrida el miércoles por una pipa cargada con gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

El estado de la mujer es crítico, pues sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Una mujer trabajadora y protectora

Alicia Matías Teodoro, de 49 años, trabaja como chocadora y también en un puesto de dulces en el paradero del Metro Santa Martha, en Iztapalapa.

Como era habitual, se encontraba en su lugar de trabajo acompañada de su nieta Azuleth, de apenas 2 años, a quien cuidaba mientras su hija —la madre de la menor— trabajaba.

La tragedia en segundos

La tarde del miércoles todo cambió cuando, de pronto, una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas chocó contra el muro de contención y volcó, provocando una explosión que afectó la calzada Ignacio Zaragoza, el segundo piso del distribuidor vial La Concordia, así como el paradero del Metro Santa Martha de la Línea A, justo donde estaban Alicia y su nieta.

La reacción de la abuelita ante el fuego y la onda expansiva fue cubrir con su cuerpo a la pequeña de 2 años.

Se volvió viral la imagen donde se ve a Alicia caminando por una avenida con su nieta en brazos, mientras un policía la asiste.

Esa imagen se ha convertido en símbolo de esta tragedia, y no es para menos: Alicia se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Magdalena de las Salinas, ya que presenta quemaduras profundas en el 98% de su cuerpo. Su condición es delicada, permanece en terapia intensiva, tiene pérdida de memoria y muestra confusión producto del shock por la explosión.

“Con su cuerpo protegió a la bebé”

“Hagan todo por salvar a mi mamá, a ella no le tocaba estar ahí... Mi mamá es trabajadora, es despachadora de aquí del paradero de Santa Marta, estaba en horario laboral. Sucedió el incidente en cuestión de segundos y, pues, con su cuerpo protegió a la bebé”, declaró a Telediario Rosa, hija de la abuelita heroína y madre de la niña salvada.

Aunque la pequeña Azuleth se reporta estable, también presenta quemaduras leves en el 60% de su cuerpo.

“Nos acaban de decir que está bien, ahorita está anestesiado todo su cuerpecito, porque tiene quemaduras en su carita, brazos y piernas”, agregó Rosa.