Reportan 3 muertos, el chofer está vivo y encuentra a la empresa responsable de la explosión en La Concordia

La tragedia sacudió a la alcaldía Iztapalapa. La explosión de una pipa de gas en la zona de La Concordia ya dejó un saldo mortal: 3 personas fallecidas (dos adultos y un bebé) y 70 lesionadas, entre ellas 51 hombres y 16 mujeres, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos. Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas. Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados. Continuaremos de manera estricta con el apoyo médico a las víctimas de este hecho”, aseguró la mandataria local.

Lamentablemente se reportó el fallecimiento de 3 personas / Redes Sociales

¿Qué pasó con el chofer?

El secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, explicó que el chofer de la pipa fue hallado con vida, aunque en estado grave, por lo que fue llevado a un hospital del Estado de México. Más tarde fue trasladado nuevamente a la capital.

“Actualmente se encuentra hospitalizado en el hospital Magdalena de las Salinas en CDMX”, detalló Vázquez, quien ya no abundó más sobre el tema, ya que en principio se creía muerto tras la explosión.

Este es el nuevo listado de heridos, donde hay dos personas desconocidas / Redes Sociales

¿Quién es responsable de la pipa?

Durante el nuevo balance de daños, Clara Brugada señaló a la empresa responsable del vehículo siniestrado. Se trata de Silza, una empresa que, según las autoridades, es subsidiaria del Grupo Tomza.

“Ya se estableció comunicación con la empresa responsable de la unidad que explotó en La Concordia”, informó la mandataria capitalina, aunque sin dar más detalles.

La empresa Gas Silza, dedicada al almacenamiento y distribución de Gas LP, es propiedad de Tomás Zaragoza Ito, un nombre que ahora se suma a la discusión pública sobre responsabilidad empresarial en tragedias de esta magnitud.

La empresa responsable se llama Gas Silza / Redes Sociales