Selena Gomez suma otra terrible enfermedad por el lupus: ¡Esto padece!

Selena Gomez volvió a hablar sin filtros sobre su salud. En el podcast Good Hang with Amy Poehler, la cantante y actriz, de 33 años, confesó que la artritis es otra de las secuelas que le ha dejado el lupus, enfermedad que le fue diagnosticada en 2013 y que hizo pública hasta dos años después.

“Tengo artritis en los dedos debido al lupus", explicó. “Recuerdo que antes intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar el medicamento adecuado”.

Selena Gomez afirma que el lupus le causó artritis / FB: @Selena

Esta nueva complicación en su salud influyó directamente en su faceta como empresaria. La intérprete de Only Murders in the Building reveló que, desde el inicio de Rare Beauty —su exitosa marca de cosméticos valuada en 2 mil millones de dólares—, uno de sus principales objetivos fue facilitar la experiencia de uso a personas con movilidad reducida.

Hace productos pensados en su artritis

“De alguna manera, hicimos que los productos fueran fáciles de abrir, y luego nos dimos cuenta de que, en cierto modo, tienen que ser así”, comentó. “Y entonces empezamos a crear cada producto con la intención de que fuera útil para cualquier persona con problemas de destreza".

Sus productos de belleza están pensado para abrirse fácilmente / FB: @Selena

Entre las innovaciones más recientes de Rare Beauty está su nuevo perfume, que no necesita retirar el tapón: el aroma se dispensa con solo presionar la parte superior del envase.

“Sé que puede parecer poca cosa, pero en realidad no lo es, porque usar los productos es realmente muy útil para cualquier persona, a cualquier edad”, reflexionó Gomez. “Y por eso queremos que sean fáciles y accesibles, porque es importante para mí y siempre lo ha sido”.

Los tratamientos han hecho que se sienta mejor de salud / FB: @Selena