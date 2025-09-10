Emboscan al titular de Seguridad en Amozoc, Puebla; también es teniente de la Marina

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, José Luis Corrales Serrano, resultó gravemente herido este miércoles tras ser atacado a balazos en inmediaciones del Barrio de San Miguel, en el municipio de Puebla. El funcionario, quien también tenía grado de teniente de navío en la Marina, fue llevado de emergencia a un hospital tras recibir atención prehospitalaria en el lugar.

Todo ocurrió cerca de las instalaciones del CESSA Amozoc, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, donde testigos reportaron múltiples ráfagas de disparos al número de emergencias 911. Elementos de seguridad se desplegaron inmediatamente para dar con los responsables, quienes repelieron la agresión armada, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

“En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y de la Secretaría de Marina realizaban un operativo, durante el cual el personal policial repelió la agresión por parte de civiles armados”, detalló la SSP.

La zona fue resguardada por los elementos del Ejército y Guardia Nacional / Redes Sociales

Hallan un muerto tras el tiroteo

Durante la confrontación, uno de los presuntos agresores perdió la vida. El informe oficial señala que “se reporta un masculino sin signos vitales, el cual aparentemente estuvo involucrado en este suceso”. Y hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió una carpeta de investigación, mientras que los operativos de seguridad continúan en la zona para tratar de localizar a los responsables del atentado.

En el municipio de Amozoc se buscó a los responsables / Redes Sociales

En menos de tres días, van dos marinos fallecidos

El ataque contra Corrales Serrano ocurre apenas un par de días después de que la Marina reportara el fallecimiento de dos elementos más en hechos distintos. El 9 de septiembre, Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió en Puerto Peñasco, Sonora, durante una práctica de tiro. Un día antes, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue hallado muerto; se presume que podría tratarse de un suicidio.

La violencia en contra de cuerpos de seguridad sigue escalando, mientras autoridades aseguran que reforzarán la seguridad en la zona. La ciudadanía, por su parte, exige justicia y resultados.

José Luis Corrales Serrano fue herido, según las autoridades / Redes Sociales