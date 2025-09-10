Explota pipa de gas en Iztapalapa: suspenden Metro, Trolebús, Cablebús y cierran la México-Puebla

Este miércoles se registró la explosión de una pipa de gas debajo del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó un fuerte incendio y obligó a suspender el servicio de transporte público y a cerrar importantes vialidades del oriente capitalino.

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, informó en redes sociales que, por seguridad de los usuarios, se ordenó la suspensión del servicio en la estación Santa Marta de la Línea A del Metro, así como en el Trolebús y el Cablebús.

“Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #Trolebús, #Cablebús CDMX y @MetroCDMX en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación”, señaló el funcionario.

De manera paralela, la autopista México-Puebla fue cerrada en ambos sentidos, así como la calzada Ermita Iztapalapa, a la altura del Puente de la Concordia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó utilizar como rutas alternas avenida Texcoco, avenida Pantitlán y Eje 10 Sur para evitar la zona.

El STC Metro precisó que la Línea A mantiene operación únicamente de Pantitlán a La Paz, sin servicio en Santa Marta. Por su parte, el Cablebús Línea 2 funciona provisionalmente entre Constitución de 1917 y San Miguel Teotongo, mientras se normalizan las condiciones.

Autoridades capitalinas, junto con Bomberos, Protección Civil y la SSC, trabajan en la zona para sofocar el incendio, retirar la pipa y garantizar la seguridad de los habitantes de Iztapalapa. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, aunque se mantiene un despliegue de emergencia en el área.