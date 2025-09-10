¿Quién fue Charlie Kirk, activista de Trump, que murió tras un disparo frente a 2 mil personas ?

El presidente Donald Trump fue el encargado de dar a conocer este miércoles que el activista Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo frente a 2 mil personas mientras se encontraba platicando con los estudiantes de la Universidad del Valle de Utah.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto… Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie, era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, escribió el presidente desde su cuenta de Truth Social.

Charlie Kirk falleció en el hospital tras recibir un disparo en el cuello / Redes Sociales

¿Quién fue Charlie Kirk?

Charlie Kirk fue una de las voces más influyentes del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos y figura clave en el triunfo de Donald Trump en 2024, pero una bala en el cuello durante una charla con estudiantes terminó con su vida, a pesar de las acciones de emergencia para mantenerlo con vida.

El ataque ocurrió durante la primera parada de la gira de Turning Point USA, llamada The American Comeback Tour, donde Kirk planeaba debatir con estudiantes a través del segmento “Prove Me Wrong Table”. De inmediato fue trasladado al hospital, donde se reportó que su estado es estable, pero más tarde se confirmó su muerte.

El conferencista tenía esposa y dos hijos pequeños / Redes Sociales

Una figura clave para Trump

Charlie Kirk es el fundador de Turning Point USA, organización creada en 2012 y que él mismo define como “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Durante el primer mandato de Trump, Kirk fortaleció su vínculo con el expresidente y su familia, al punto de estar presente en la Oficina Oval en mayo de este año, durante la ceremonia de juramentación de la jueza Jeanine Pirro. También dirige Turning Point Action, brazo político de su organización original.

“Gané a los jóvenes por 37 %. Ningún republicano lo había logrado y yo gané por 37 %. Y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”, dijo Donald Trump en un evento reciente. “Él está aquí, mírenlo. Le encanta que mencionemos ese nombre, ¿cierto, Charlie? Ha hecho un gran trabajo y agradezco toda la ayuda”, añadió.

Charlie fue clave para atraer el voto joven para Donald Trump / Redes Sociales

Entre libros, pódcast y televisión

Además de sus actividades políticas, Charlie Kirk ha publicado tres libros, incluyendo The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future, y conducía el pódcast The Charlie Kirk Show, donde aborda desde la libertad de expresión hasta temas controvertidos como los archivos de Epstein. Es también colaborador frecuente de cadenas como Fox News, donde expone su visión del panorama político actual.

En enero, durante un mitin previo a su investidura, Trump no dudó en elogiar a Kirk y al "ejército de jóvenes" que ha movilizado: “Quiero agradecerle a Charlie. Charlie es fantástico. Este tipo… No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no lo son”.