Familia de Berenice Giles denuncia irregularidades de la Fiscalía tras tragedia en Axe Ceremonia

Fue ya hace 5 meses que Berenice Giles perdió la vida en el festival Axe Ceremonia, cuando una estructura decorativa movilizada con una grúa colapsó. La familia de Berenice acusa a la Fiscalía Genela de Justicia de la Ciudad de México de obstruir la justicia y proteger a los responsables.

Raúl Giles, padre de Berenice en un video difundido el 9 de septiembre de 2025/Captura de pantalla

Raúl Giles, padre de Berenice, aseguró en un video difundido el 9 de septiembre que la Fiscalía ha ignorado solicitudes fundamentadas y documentadas, lo que, equivale a proteger a las empresas responsables, OCESA y LOBO.

El padre de la víctima calificó la actuación de la Fiscalía como un “acto de violencia institucional”, debido a la indiferencia, retrasos y trato revictimizante hacia los familiares. Reiteró que las autoridades han minimizado pruebas importantes y se han negado a actuar de manera imparcial.

Uno de los hechos más cuestionados por la familia fue la intención de judicializar la carpeta de investigación de forma expedita el pasado 2 de septiembre, lo que interpretan como un intento de evadir responsabilidades.

La familia Giles enfatizó que su lucha no busca venganza, sino establecer un precedente de justicia y responsabilidad. “El objetivo es que en México ningún evento vuelva a poner en riesgo la vida de miles de jóvenes por la negligencia de empresas y la complicidad de las autoridades”, señaló Raúl Giles en el comunicado.

Protesta frente a la Fiscalía

Amigos y familiares de Citlali Berenice Giles Rivera se reunieron este miércoles frente al Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Doctores, para exigir avances en la investigación de su fallecimiento.

Durante la manifestación, aproximadamente 30 personas bloquearon los accesos a las salas, mientras coreaban consignas como “¡Justicia!”.

Además, los asistentes portaron pancartas y cartulinas para expresar su inconformidad y visibilizar la exigencia de esclarecimiento en torno al caso.