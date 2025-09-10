Muere integrante de Grupo Pesado; la banda le dedica emotivo mensaje de despedida

El mundo de la música regional mexicana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un integrante cercano a Grupo Pesado, noticia que la propia agrupación dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales.

Hasta ahora, las causas del fallecimiento no han sido reveladas. / IG

La banda regiomontana expresó su profundo dolor con un mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores:

“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, gran amigo y durante muchos años manager de Grupo Pesado.”

El texto estuvo acompañado de un agradecimiento que refleja la huella que dejó en la agrupación:

“Gracias por tantos años de entrega y amistad. Siempre vivirás en nuestra música y en nuestros corazones.”

Hasta ahora, las causas del fallecimiento no han sido reveladas, lo que ha generado gran consternación entre fanáticos y colegas del medio artístico. Diversas personalidades del regional mexicano han enviado condolencias, reconociendo el papel fundamental que tuvo en el desarrollo de la banda.

La noticia marca un momento doloroso para Grupo Pesado, una de las agrupaciones más representativas del norteño, que se despide de una figura entrañable cuya memoria permanecerá ligada a cada uno de sus éxitos.



La noticia marca un momento doloroso para Grupo Pesado. / RS