VIDEO: Mujer se lima el talón dentro de un vagón del Metro y causa indignación

Un video compartido en redes sociales muestra a una mujer sentada dentro de un vagón del Metro que comienza a limarse los talones con una lima para pies.

Las imágenes dejan ver cómo la piel muerta caen directamente al piso del transporte/Captura de pantalla

Las imágenes dejan ver cómo la piel muerta caen directamente al piso del transporte, situación que provocó incomodidad entre pasajeros y repudio generalizado en internet. Todo ocurrió en el Metro de Nueva York.

Usuarios en redes sociales reaccionan

El comportamiento fue ampliamente criticado en plataformas sociales con comentarios como:

"Yo lo que no entiendo es por que el vagon entero la deja"

"Soy originario de Ciudad de México, puedo decir que el subway de NYC es mil veces más surrealista"

"Y los del 'primer mundo' son ellos"

"New York necesita urgentemente ser intervenido"

Riesgos y debate sobre higiene

Más allá de la incomodidad, especialistas señalan que este tipo de prácticas representan riesgos sanitarios en espacios públicos:

Propagación de bacterias y hongos a través de restos de piel.

Posibles infecciones si existen heridas abiertas.

Falta de condiciones higiénicas adecuadas en un transporte masivo.

El debate también abrió la conversación sobre el respeto a la convivencia en espacios compartidos y los límites de lo que puede hacerse en público.