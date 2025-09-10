Pensión del Bienestar: ¿Desaparece la Pensión de Adultos Mayores en 2026?

Mucha atención, porque ya se dio a conocer cuáles serán los programas sociales que continuarán en 2026, gracias al Paquete Económico 2026 entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se informa el presupuesto otorgado a diferentes dependencias, como en este caso, la Secretaría del Bienestar.

¿Qué incluye el Paquete Económico?

En el Paquete Económico, además de revelarse los impuestos que se aplicarán en México a partir del próximo año —como en refrescos, cigarros, bebidas alcohólicas y videojuegos, entre otros—, también se detalla el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual define el dinero destinado a las actividades sociales.

Será casi un billón de pesos los destinados a los programas sociales/Pixabay

Casi 1 billón para programas del Bienestar

Por ejemplo, en 2026, el Gobierno de México destinará casi 1 billón de pesos a los Programas para el Bienestar.

“Es un presupuesto histórico, con un monto histórico en gasto en inversión social. Los Programas del Bienestar alcanzan un monto de 987 mil millones de pesos, representa un poco más del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB)”, declaró el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora.

Presupuesto de los programas sociales en 2026

Estos son los montos asignados en el Paquete Económico 2026:

Pensión para Adultos Mayores : 527 mil millones de pesos.

: 527 mil millones de pesos. Pensión Mujeres Bienestar : 57 mil millones de pesos.

: 57 mil millones de pesos. Pensión Personas con Discapacidad : 36 mil millones de pesos.

: 36 mil millones de pesos. Jóvenes Construyendo el Futuro : 25 mil millones de pesos.

: 25 mil millones de pesos. Programas de Becas Benito Juárez : 185 mil millones de pesos.

: 185 mil millones de pesos. Beca Rita Cetina : 129 mil millones de pesos.

: 129 mil millones de pesos. Beca Nivel Medio Superior : 43 mil millones de pesos.

: 43 mil millones de pesos. Beca Nivel Superior : 13 mil millones de pesos.

: 13 mil millones de pesos. Producción para el Bienestar : 17 mil millones de pesos.

: 17 mil millones de pesos. Sembrando Vida: 41 mil millones de pesos.

Millones de personas se benefician gracias a los programas de la Secretaria del Bienestar/X

Pensión de Adultos Mayores aumentará

La Pensión para Adultos Mayores continuará en 2026 y no sólo eso: aumentará el monto bimestral que recibe cada persona de 65 años o más, el cual actualmente es de 6 mil 200 pesos y beneficia a más de 12 millones de mexicanos de la tercera edad.

“Aumenta el número de beneficiarios en el caso de adultos mayores y en el caso de becas de niños y niñas, porque el próximo año nos vamos a primaria de manera gradual.

Ya todos los jóvenes de educación media superior tienen beca. Todas y todos los adolescentes de secundaria, si estudian escuela pública, tienen beca.

Sí habrá aumento en la Pensión de Adultos Mayores, pero aún no se revela de cuánto/Bienestar

“El próximo año iniciamos con primaria. Todas las mujeres de 60 a 64 años tienen su apoyo; Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, todos los programas de Bienestar están garantizados con su aumento”, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aunque sin especificar el monto que aumentará en cada programa social.