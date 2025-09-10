SEP Edomex 2025: Zapatos GRATIS para alumnos de preescolar y primaria

Con el programa "Zapatón, Pisando Seguros" niños y niñas puede obtener zapatos nuevos para este nuevo ciclo escolar

Laura Reyes Medrano
10 de Septiembre de 2025
SEP Edomex 2025: Zapatos GRATIS para alumnos de preescolar y primaria
SEP dará nuevos zapatos a estudiantes | iStock

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, el gobierno municipal de Ecatepec puso en marcha el programa "Zapatón, Pisando Seguros", el cual busca apoyar a familias y garantizar que los estudiantes cuenten con calzado escolar digno. 

Ecatepec puso en marcha el programa "Zapatón, Pisando Seguros"/iStock
Requisito para recibir los zapatos

De acuerdo con las autoridades locales, el único requisito es que el alumno esté inscrito en una escuela pública de Ecatepec.

  • No es necesario hacer ningún trámite adicional.

  • Los listados de estudiantes y tallas fueron integrados previamente por directores y supervisores escolares.

  • La entrega se realizará directamente en los planteles educativos.

El único requisito es que el alumno esté inscrito en una escuela pública de Ecatepec/iStock
¿Cuándo comienza la entrega de zapatos?

El arranque oficial se llevó a cabo en la explanada municipal, donde se entregaron los primeros 5 mil pares de zapatos, en un evento encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) será la encargada de distribuir el calzado en las escuelas durante septiembre y octubre.

Los zapatos fueron fabricados por una empresa de León, Guanajuato, ganadora de la licitación correspondiente.

Comenzarán a entregarse durante los medes de septiembre y octubre/iStock
