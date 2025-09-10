¿Trampa en La Casa de los Famosos? Fans piden anular liderato de Guana: “¡Robo total!”

La Casa de los Famosos sigue generando polémica, y ahora los fans del reality show exigen a la producción que anule la prueba de líder que Guana ganó la noche del martes, al detectar varias irregularidades que calificaron como trampa.

“Hay que evidenciarlo”, comentaron en redes.

La prueba del caballo mecánico y el rompecabezas

Durante la gala del martes, Guana, Abelito y Aldo de Nigris participaron en una prueba para definir al líder de la semana, la cual consistía en subirse a un caballo mecánico y presionar con las patas de madera, 200 veces, los botones colocados al frente y atrás. Posteriormente, debían armar un rompecabezas y tocar una campana; ganaba quien completara primero el reto.

Guana ganó el liderato y esta semana es inmune a la nominación/X: @LaCasaFamososMx

Luis Rodríguez, mejor conocido como Guana, fue el primero en registrar los 200 golpes con su caballo y luego armó el rompecabezas, convirtiéndose en el ganador de la prueba del líder, una distinción importante porque esta semana es inmune, es decir, nadie lo puede nominar para salir de la casa.

Además, dormirá en la suite con un acompañante (eligió a Shiky) y el viernes disputará la prueba de salvación, que en caso de ganarla le permitirá salvar a uno de los nominados.

Redes sociales acusan "trampa" y exigen que se anule

Tras la victoria del actor y comediante, las redes sociales explotaron en contra de la producción de La Casa de los Famosos, pues varios seguidores del programa afirmaron que Guana hizo trampa en múltiples ocasiones durante la prueba.

Con videos y fotos, los fans mostraron que Guana bajó los pies del caballo y se impulsó con ellos en el piso para conseguir los puntos más rápido. Además, en la parte del rompecabezas, La Jefa indicó en repetidas ocasiones que la parte morada de las piezas debía apuntar hacia los participantes, instrucción que Guana no cumplió. En cambio, Aldo sí estaba siguiendo la indicación, pero no le alcanzó el tiempo.

Guana bajó los pies del caballo de madera, pese a que no se podía/X

“Robo total en La Casa de los Famosos”

Los comentarios en redes no se hicieron esperar:

“¿No que del lado morado todos? Aldo lo estaba haciendo bien… Guana tiene morados y dorados mezclados. Robo total en La Casa de los Famosos”.

“En la prueba del líder Guana estuvo bajando los pies al piso para tomar impulso. Trampa y hay que evidenciarlo”.

“¿Guana se estaba impulsando con los pies en el piso?”.

“Guana armó mal el rompecabezas. Anulen el liderato de Guana”.

La Jefa dijo que la parte morada de las piezas iba hacia los competidores/X

¿Habrá sanción?

Hasta este momento, la producción no se ha pronunciado respecto a estas supuestas trampas que hizo Guana para ganar el liderato. Sin embargo, los seguidores del programa esperan que esta noche, durante la gala de nominación de La Casa de los Famosos, se anuncie un cambio en la decisión.