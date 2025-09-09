Dj Dynamiqo: De brincar la frontera a hacer vibrar la MLS, la NFL y hasta poner a bailar al ‘Canelo’

De tocar en fiestas locales de Mexicali a ser el alma musical de eventos del Super Bowl, la Copa del Mundo y hasta animar al mismísimo Saúl “Canelo” Álvarez. Esa es la historia de Héctor Beltrán, mejor conocido como DJ Dynamiqo, un mexicano que se cruzó la frontera con un sueño entre las tornamesas… y terminó cumpliéndolo con todo y reguetón vetado.

“Comencé desde chamaquito en Mexicali. Me encantaba la música desde chico… empecé tocando local en el Valle Imperial en Broadway, California. Y de ahí como comencé a subir poquito a poquito y a los 20 años me voy a San Diego con un sueño, una meta de ser DJ”, nos contó en Exclusiva con Contra.

Y aunque ahora se codea con los mejores del espectáculo como Bad Bunny, J Balvin y Fuerza Regida, no siempre fue así. Cuando recién comenzaba, los dueños de los clubes le pedían que no pusiera música latina ni reguetón, porque no era del gusto de los estadounidenses.

Dj Dynamiqo se caracteriza por tocar reggaetón, música latina y regional mexicano /

“Muchas veces me decían la gente que no podía tocar mucho reggaetón o no podía tocar mucha música mexicana y latina. Me adapté a hacer un poquito de balance de los dos. Pero la música latina subió y ya somos número uno por mucho tiempo”, recordó.

DJ de la MLS, la NFL y hasta del Super Bowl

Su perseverancia lo llevó a presentarse en eventos que muchos solo ven en televisión. Fue el DJ oficial de los 49ers de San Francisco en el Super Bowl 2019 y también estuvo en la Copa del Mundo de Qatar 2022, tocando frente al estadio justo después del Argentina vs México.

“Nosotros estábamos en el Super Bowl tocando en eventos oficiales del Super Bowl, no nadie lo hace. Para mí eso fue súper, top, top, top, porque yo soy super fan de los 49ers”, relató.

Ya con una trayectoria que lo respaldaba, fue el Dj de los 49ers / IG: @djdynamiq

Y cuando se formó el San Diego FC, el nuevo equipo de la MLS, el destino (y un poco de suerte) lo conectó con el CEO del club, quien lo contrató como animador musical. Desde entonces, lleva la música latina a cada partido, con el flow que lo caracteriza.

“Yo estaba en Los Cabos cenando con unos amigos y conocí a un muchacho y me dice: ‘Ah, tú eres de San Diego, tú sabes que van a tener un equipo de MLS ahí el próximo año’. Le dije: ‘sí, simón’. Me dijo: ‘bro, yo conozco al CEO, te voy a conectar con él, porque tú eres el Dj más grande de San Diego. Tú ya tienes experiencia con 49ers’”, declaró.

Dj Dynamiqo sigue tocando en los partidos de San Diego FC / IG: @djdynamiq

El día que hizo bailar al ‘Canelo’

Su momento más viral llegó en mayo pasado, cuando después de la pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía, Dynamiqo fue el DJ de la fiesta oficial.

“Canelo me mandó una playlist de Amazon, la que escucha en el gimnasio, pero eran como 100 canciones, todas las descargué… Me dijo: ‘¿Carnal, tienes todas mis rolas, vea?’, le dije, ‘Simón, ya me la mandaron’… Ahí toqué todas las rolas que él ama”, relató.

Ese momento se volvió viral en TikTok e Instagram, cuando el boxeador tomó el celular del DJ y se puso a grabar mientras bailaba al ritmo de Luis R. Conríquez, Edwin Caz, J Balvin, Luis Miguel y más.

El Dj no puedo olvidar en momento que puso a bailar al 'Canelo' / IG: @djdynamiq

“Le encantó el setlist, y hasta es cuando el momento se hace viral, me pide el teléfono y comienza a grabar. Y ahí arriba estaba Luis R. Conríquez, Edwin Caz, y pues yo en el DJ ahí con los Vargas y otros boxeadores más, 3,000 personas afuera ahí mirando todo el show, eso fue un momento especial”, rememora con alegría.

Este fin de semana, DJ Dynamiqo repetirá experiencia al estar presente en la pelea del ‘Canelo’ contra Terence Crawford. “Voy a estar ahí número 1 para la pelea, porque yo soy fan del boxeo, yo soy fan del 'Canelo'. Esta semana voy a estar en Las Vegas tocando como en 5 o 6 eventos para la pelea del ‘Canelo’ va a ser una pelea super grande”, dijo emocionado.