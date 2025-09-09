Banco del Bienestar: Así puedes abrir una cuenta de ahorro desde 50 pesos

Ahorrar ya no es excusa. El Banco del Bienestar ofrece una alternativa accesible para quienes desean comenzar a guardar su dinero con poco: se trata de la Cuentahorro, una cuenta que puedes abrir desde 50 pesitos y sin fecha de vencimiento.

Esta iniciativa busca fomentar el hábito del ahorro en personas físicas y morales, y además de permitir disponer del dinero en cualquier momento, ofrece beneficios como intereses sobre el saldo y participación en sorteos del banco.

Debes de acudir a ventanilla para poder abrir tu cuenta de ahorro / FB: @bancobienestar

¿Qué ofrece la Cuentahorro del Banco del Bienestar?

Entre sus características principales destacan:

Monto mínimo de apertura: 50 pesos en efectivo.

Depósitos subsecuentes: Desde 30 pesos.

Retiros: A partir de 50 pesos, sin límite máximo.

Servicio de domiciliación: Para pago de servicios.

Vigencia: Indefinida, sin necesidad de renovar contrato.

Y por si fuera poco, si mantienes un saldo mínimo de 50 pesos durante los primeros seis meses, ¡tu cuenta genera intereses!

Desde los primeros 6 meses ya estás generando intereses / FB: @bancobienestar

Requisitos sencillos y sin tanta vuelta

Para personas físicas, los requisitos son muy accesibles:

Ser mayor de edad.

Presentar identificación oficial con fotografía.

Llevar comprobante de domicilio.

Realizar un depósito inicial de 50 pesos.

Para personas morales, hay requisitos adicionales según los lineamientos del banco.

Apoyo económico en caso de fallecimiento

Otro beneficio es el apoyo por fallecimiento: si el titular muere, el beneficiario puede recibir un monto equivalente al saldo promedio de los últimos seis meses, con tope de 20 mil pesos. Este apoyo se entrega bajo ciertas condiciones.

Puedes participar en los sorteos del banco para incrementar tu dinero / FB: @bancobienestar

¿Y las comisiones? Nada escandaloso

Aunque es una cuenta accesible, sí hay algunas comisiones:

Estado de cuenta adicional o impresión de movimientos: $15 + IVA.

Estado de cuenta histórico: $30 + IVA.

Administración de cuentas inactivas por 12 meses o más: $50 + IVA.

La buena noticia es que puedes operar en cualquier ventanilla del Banco del Bienestar en el país, sin problemas de cobertura.