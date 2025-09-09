Alertan fraudes por venta de terrenos en CDMX: Este es el modus operandi

Comprar un terreno puede ser una inversión importante, pero en la Ciudad de México existen casos de fraudes relacionados con terrenos en zonas protegidas o de conservación, donde la construcción no está permitida. Este tipo de estafas deja a los compradores expuestos a multas, pérdida de patrimonio y problemas legales.

El gobierno capitalino lanzó recomendaciones para que la ciudadanía pueda verificar el uso de suelo y proteger su inversión, evitando caer en estas irregularidades.

El gobierno de CDMX alerta sobre fraudes en la venta de terrenos en zonas protegidas/iStock

¿Cómo identificar un terreno seguro?

Verifica el uso de suelo: Antes de entregar dinero o documentos, revisa en el portal oficial del gobierno si el terreno tiene uso habitacional o comercial autorizado. Evita zonas de crecimiento cero: Terrenos ubicados en áreas verdes o de conservación no cuentan con permisos de construcción. Confirma la legalidad del vendedor: Solicita documentación legal completa y coteja los datos ante autoridades correspondientes.

Riesgos de comprar terrenos en zonas protegidas

Pérdida de inversión : Comprar un terreno sin uso de suelo legal puede derivar en pérdida total del patrimonio.

Sanciones y delitos ambientales : Construir en zonas protegidas puede ser considerado un delito ambiental.

Fraude inmobiliario: Muchos compradores reciben terrenos ilegales o documentación falsa.

Antes de invertir, verifica que tu terreno cuente con uso de suelo habitacional o comercial/iStock

¿Dónde denunciar fraudes y ventas irregulares?

El gobierno de la CDMX habilitó canales de denuncia:

Teléfono : 55 2272 4661

WhatsApp: 55 3461 7879

Estos canales reciben reportes las 24 horas y permiten proteger a compradores frente a ventas fraudulentas y ocupaciones ilegales.

Revisa siempre la documentación y evita caer en estafas inmobiliarias/iStock