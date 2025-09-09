Alertan fraudes por venta de terrenos en CDMX: Este es el modus operandi

Comprar un terreno puede ser una inversión importante, pero en la Ciudad de México existen casos de fraudes relacionados con terrenos en zonas protegidas o de conservación, donde la construcción no está permitida. Este tipo de estafas deja a los compradores expuestos a multas, pérdida de patrimonio y problemas legales.
El gobierno capitalino lanzó recomendaciones para que la ciudadanía pueda verificar el uso de suelo y proteger su inversión, evitando caer en estas irregularidades.
¿Cómo identificar un terreno seguro?
Verifica el uso de suelo: Antes de entregar dinero o documentos, revisa en el portal oficial del gobierno si el terreno tiene uso habitacional o comercial autorizado.
Evita zonas de crecimiento cero: Terrenos ubicados en áreas verdes o de conservación no cuentan con permisos de construcción.
Confirma la legalidad del vendedor: Solicita documentación legal completa y coteja los datos ante autoridades correspondientes.
Riesgos de comprar terrenos en zonas protegidas
Pérdida de inversión: Comprar un terreno sin uso de suelo legal puede derivar en pérdida total del patrimonio.
Sanciones y delitos ambientales: Construir en zonas protegidas puede ser considerado un delito ambiental.
Fraude inmobiliario: Muchos compradores reciben terrenos ilegales o documentación falsa.
¿Dónde denunciar fraudes y ventas irregulares?
El gobierno de la CDMX habilitó canales de denuncia:
Teléfono: 55 2272 4661
WhatsApp: 55 3461 7879
Estos canales reciben reportes las 24 horas y permiten proteger a compradores frente a ventas fraudulentas y ocupaciones ilegales.