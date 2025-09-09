Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán concierto gratis en CDMX este 15 de septiembre

El Grito de Independencia en la CDMX se vivirá a lo grande con un concierto gratuito de Nicky Jam y Remmy Valenzuela el próximo 15 de septiembre. Una noche donde la música urbana y el regional mexicano se unirán para poner a cantar y bailar a todos los asistentes.

Nicky Jam es uno de los pioneros del reguetón/IG: @nickyjam

Detalles del concierto

Fecha: Lunes 15 de septiembre de 2025

Hora: 18:00 horas

Lugar: Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero (Av. Insurgentes Norte 1448, Lindavista, GAM)

Costo: Entrada gratuita

Remmy Valenzuela es un cantante y compositor mexicano/IG: @remmyvalenzuela

¿Quién es Nicky Jam?

Nicky Jam es uno de los pioneros del reguetón. Con una trayectoria que inició en los años 90, ha logrado consolidarse como referente mundial del género urbano.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, J Balvin, Maluma y Enrique Iglesias. Entre sus mayores éxitos destacan “El Perdón”, “Hasta el amanecer”, “X” y “Travesuras”. Su estilo lo ha mantenido vigente y querido por el público latino.

¿Quién es Remmy Valenzuela?

Remmy Valenzuela es un cantante y compositor mexicano originario de Guasave, Sinaloa. Su estilo mezcla el regional mexicano con toques de balada romántica, lo que le ha dado un lugar especial en el gusto del público.

Saltó a la fama con canciones como “Te olvidaré”, “Mi princesa” y “Loco enamorado”, consolidándose como uno de los intérpretes jóvenes más destacados de la música de banda y norteña.

La explanada de la GAM se convertirá en punto de reunión para miles de personas que podrán disfrutar de música, ambiente patrio y un espectáculo gratuito en una de las noches más importantes para México.