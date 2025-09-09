Esta es la multa por tronar cuetes el 15 y 16 de septiembre

La Ley de Cultura Cívica establece sanciones económicas, arresto o trabajo comunitario para quienes usen pirotecnia

Mariana Alcántara Contreras
9 de Septiembre de 2025
Entre los daños más comunes se encuentran quemaduras, accidentes graves y afectaciones al medio ambiente. | Pixabay

En el marco de las celebraciones por el Grito de Independencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó que tronar cohetes sin permiso puede traer fuertes sanciones para los capitalinos.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, detonar pirotecnia sin autorización se considera una falta de tipo C. Esto implica una multa de entre 21 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 2,375.94 a 3,394.20 pesos en 2025.

Además de la sanción económica, la norma contempla la posibilidad de arresto de 25 a 36 horas o bien cumplir con 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

Más allá de lo legal: los riesgos de la pirotecnia

Las autoridades capitalinas han insistido en que el uso de cohetes no solo constituye una infracción, sino que también representa un riesgo importante para la salud y la seguridad pública.
Entre los daños más comunes se encuentran quemaduras, accidentes graves y afectaciones al medio ambiente. Por ello, la SSC desplegará operativos especiales durante las fiestas patrias para inhibir estas prácticas.

Llamado a celebrar con responsabilidad

La dependencia exhortó a la ciudadanía a conmemorar el Día de la Independencia de manera responsable, evitando el uso de pirotecnia y recurriendo a alternativas más seguras para disfrutar de los festejos.
Con estas medidas, el Gobierno capitalino busca garantizar que las celebraciones del 15 y 16 de septiembre se desarrollen en un ambiente de seguridad, prevención y orden público.

